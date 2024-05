Luis del Val: "Los partidos políticos y los bancos tienen muchas similitudes"

Este domingo hay junta general de accionistas de los partidos en Cataluña, y parece que la participación va a ser alta. Ya se especula en si el Cobarde Prófugo ordenará una opa hostil para hacerse con las acciones de Ezquerra Republicana, y lo que no se sabe es lo que hará Salvador Illa, que tiene que salvar a Pedro I, El Mentiroso, y hará lo que le mande el presidente del Consejo de Administración de Moncloa.

Me he contagiado del lenguaje bancario por la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero es que los partidos políticos y los bancos tienen muchas similitudes. Una de ellas es que, pasada la Junta General de Accionistas, o sea, las elecciones, los accionistas minoritarios e individuales no pintan nada. Los partidos políticos organizan sus Consejos de Administración y, a partir de entonces, el votante, o sea el accionista, no es consultado para nada.

Bueno, puede ocurrir que el presidente del Consejo de Administración del partido político, diga que está dudando en si seguir o no para provocar un clamor de los accionistas, pero no es lo más usual. Otra de las semejanzas es que los intereses del Consejo de Administración pasan a ser los intereses del banco, y por eso se albergan dudas en las opas, sobre si la reticencia proviene de la defensa de los intereses de los accionistas o de la defensa del sillón que se ocupa en el consejo.

También, en muchas ocasiones, dudamos si el comité ejecutivo de un partido toma una decisión por el bien del comité o por el bien del partido. En momentos excepcionales hay partidos que incluso toman decisiones por el bien del país, cosa que no sucede nunca en los bancos, porque allí el único bien que se respeta es el del beneficio.

Por eso mismo, me producen indiferencia los argumentos patrióticos relacionados con la banca. A la banca, de los territorios lo que le interesa es el dinero de las personas, y así debe ser, porque si se movieran por intereses patrióticos, o estéticos, o culturales, quebrarían, llevando a la ruina a la gente que confiaba en ellos. Se llama Sabadell, Bilbao, Santander, Andalucía o Ancha es Castilla.

Un banco patriótico es tan contradictorio como un burdel romántico. Pero lo han metido en campaña, por si cuela. Veremos qué pasa el domingo con la junta general de votantes, y lo que hacen, después, los consejos de administración.

