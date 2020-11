La pregunta de Cristina Pardo que pone en jaque a Simón por las PCR en los aeropuertos: “No lo entiendo”

La presentadora de La Sexta, Cristina Pardo, lanzaba este jueves una pregunta sobre la última iniciativa del Gobierno de comenzar a hacer test PCR a los viajeros que llegan a través de los aeropuertos que pone en jaque a Fernando Simón. Concretamente, la periodista reflexionaba sobre el supuesto comité de expertos y la toma de decisiones, todo ello en una tertulia de 'El Hormiguero' en la que tanto Pablo Motos como el colaborador Juan del Val mandaban un recado a los que le criticaban en los últimos meses por proponer esa misma medida en los primeros meses de verano.

Una iniciativa que podría haber ayudado a la hora de frenar la segunda ola de contagios en nuestro país pero que el Ejecutivo no ha decidido tomar hasta este mes de noviembre. Sobre este tema le preguntaban precisamente este jueves al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, que anteriormente había sido contrario a la medida.

“Me habrán oído decir más de una vez que tengo una postura un tanto crítica porque el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo no compensa, pero no estoy en contra porque puede controlar alguna transmisión”, comentaba el epidemiólogo en rueda de prensa en Moncloa.

�� Fernando Simón: "La entrada de casos importados es mínima. Tengo una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo"



Pablo Motos: “Lo dijimos y nos mandaron a la porra”

Este jueves, en la tertulia de 'El Hormiguero', Pablo Motos recordaba a sus colaboradores que los PCR en el aeropuerto es una medida que ya habían comentado y aconsejado en un programa del mes de junio y, recordaba, les habían criticado por ello. “Ahora de repente los extranjeros que vengan se tendrán que hacer de origen la PCR, nosotros lo decíamos el verano pasado y nos mandaron a la porra”, criticaba Motos.

Además, Motos aprovechaba para realzar una comparación de lo más sorprendente entre Simón y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid. Que está Díaz Ayuso... ¿En una competición quién ganaría Fernando Simón o Díaz Ayuso? En una competición de cosas imposibles”.

“Nos decían que no servía para nada. No sirve para nada, sirve para algo... ¿Qué ha dicho Fernando Simón?”, preguntaba Motos a Cristina Pardo que, curiosamente, lanzaba una reflexión que no gustará nada al epidemiólogo y portavoz de Sanidad en la lucha contra el virus.

La pregunta de Cristina Pardo a Fernando Simón

“Simón ha dicho que no le parece muy útil, que va a ser costosa y que, como mucho, va a ser una medida disuasoria”, resumía la periodista en Antena 3. Pero la presentadora de 'Liarla Pardo' asegurarse sentirse “sorprendida” por este hecho por una peculiar razón: “Lo que me sorprende es que, yo pensaba porque el Gobierno lo ha dicho, los expertos estaban liderados por Simón”, subrayaba.

“Entonces lo que no entiendo es que el Gobierno anuncie una medida que Simón no respalda”, criticaba la periodista de La Sexta y la que fuera durante varias temporadas la mano derecha de Antonio García Ferreras.