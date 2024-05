Herrera: "Si el Sabadell no fuera catalán y no se celebrasen elecciones, esto no se hablaría ni la mitad"

Audio

Ya son las ocho de la mañana, las siete en Canarias, de un viernes de tiempo estable. Un viernes en el que, por cierto, arranca la feria de San Isidro en Madrid. Tiene una trascendencia que va más allá de cualquier otra cosa. Promete ser una feria de San Isidro histórica. La tauromaquia, que ha soportado todo tipo de ataques... Cuántos más recibe, de forma más unánime se responde. Esto hace que cada vez más gente quiera acudir a una expresión de cultura popular.

Otra de las cosas que le tenemos que contar es que hoy acaba la campaña catalana. Aquí cualquier cosa puede pasar. Salvo error mayúsculo de las encuestas, Illa será primero, Puigdemont segundo, y luego PP-Vox a ver quién gana. Pero esto no permite saber qué combinación va a existir después. Hay quiénes apuestan por la fórmula que le permita a Sánchez más comodidad para seguir al frente del Gobierno.

Hay mucha gente, un altísimo porcentaje de catalanes, que decide el voto en el camino. Va a votar también mucha más gente que hace cuatro años. Hay ganas de ajustar cuentas. Unos con otros. Dicen los que controlan trackings que la intención de voto en las últimas horas, el PSC está bastante plano y ERC está en caída libre. Los escenarios que se abren:

¿Habrá mayoría independentista? Mayoría son 68 escaños. Por ahora, parece difícil que se alcance. Los socialistas venderán que es un éxito de Sánchez y no será otra cosa que una respuesta del hartazgo de la sociedad catalana. Puigdemont va a ser el héroe de la campaña y ya veremos si es héroe de más cosas. Si no hay mayoría independentista, cualquier cosa pasará por Illa. Pero tampoco lo tiene fácil para montar un Gobierno. Lo lógico sería un tripartito de izquierdas, pero ERC está muy justito y los comunes van a caer mucho.

La sociovergencia... es decir, pacto de Illa con Puigdemont, parece descartado. Hay una tercera opción: la repetición electoral. Mucho experto la maneja y, si lo piensan con cierto detenimiento, quizás es lo que le conviene a los principales corredores de esta carrera: Sánchez y Puigdemont. Puigdemont gana tiempo para ver qué pasa con la ley de la amnistía y Sánchez está más en el Gobierno.

Y por si todavía no estuviera bastante liado, encima hay un factor externo que se llama la OPA hostil del BBVA al Sabadell. Se ha colado esa noticia y les vengo diciendo: si el Sabadell no fuera banco catalán y no estuviésemos en elecciones, esto no se hablaría ni la mitad de la mitad de la mitad. El Gobierno puede impedir que, el más pequeño, pierda su identidad bancaria.

El Sabadell, como otros miles de empresas, huyó de Cataluña. Se fue a Alicante. Y no ha vuelto. Casi todos los actores políticos catalanes lo consideran un banco propio. Y no es así. La mayoría de acciones del Sabadell son de un fondo de inversión y lo demás, pues está muy atomizado. Eso de que el Sabadell tiene que ser un banco de obediencia catalana. Vamos a ver. En este clamor, lo más llamativo de todo ha sido el cambio de postura del Gobierno.

Hace una semana, mostraba respeto por la operación. Advertía que había que estudiar las cuestiones de competencia. La oposición a esta OPA debería basarse en criterios científicos y técnicos, no en tácticas electorales. Hablando de empresas, por cierto, ayer Ferrovial comenzó a cotizar en el índice de Nueva York. Es la primera española que lo consigue.

Y luego. Hoy visita el ministro de Asuntos Exteriores a Blinken en Washington para decirle que van a reconocer el estado palestino. Antes hacíamos las cosas con Italia o Alemania. Ahora hacemos las cosas con Eslovenia y Malta. Mucho respeto a estos países. Pero cada uno se sitúa con quien quiere.

Ayer, la conferencia de rectores acordó suspender los contactos de las universidades españoles con los israelíes. Israel, con 10 millones de habitantes, tiene 3 universidades entre las mejores del mundo.

