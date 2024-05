La contraseña más segura que puedes poner en cualquier cuenta para que no te la roben: "Aunque nos cueste"

Reino Unido ha prohibido por ley las contraseñas demasiado débiles. Por ejemplo, una que sea "123456" no se podrá utilizar, aunque sea una de las más empleadas en la comunidad británica, como también en España. El abogado experto Efrén Díaz ayuda a Carlos Moreno 'El Pulpo' a crear la clave más segura posible en Poniendo las Calles.

Se trata de una medida pionera a nivel mundial, pero lo cierto es que cada vez nuestras vidas dependen más de los dispositivos móviles y de la tecnología. Cuanto más seguras sean nuestras contraseñas, menos posibilidades habrá de que nos ataquen los ciberdelincuentes. Ahí es importante que escuches lo que explica el experto a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

¿Qué peligros corremos al poner una contraseña débil en cualquiera de nuestras cuentas? ¿Solemos tener los españoles contraseñas seguras? ¿Cómo deberían ser nuestras contraseñas para que fueran completamente seguras? Pues coge papel y boli, porque eso y mucho más es lo que queremos descubrir en Poniendo las Calles.

"Voy a proponerte Pulpo para ayudar a nuestros oyentes en los consejos que también damos desde el bufete, incluso a empresas y organizaciones", empieza señalando Efrén Díaz, "pero lo primero es que sea una contraseña de larga longitud, que por lo menos tenga 12 caracteres": "Hasta ahora se utilizaban ocho, pero, como se han ido venciendo, ahora se recomiendan 12".

El abogado experto señala "también la diversidad de caracteres y que se mezclen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como la exclamación, la arroba o el símbolo de porcentaje": "Esto aumenta la complejidad de la contraseña y hace que sea más difícil de crackear".

No debemos poner la misma contraseña para todos los dispositivos ni dar nuestras contraseñas por amor

"Por otro lado, la aleatoriedad, es decir, evitar palabras o secuencias", insiste Efrén Díaz, "igual que no es seguro una secuencia de 12345, tampoco es segura una fecha de nacimiento, nombres, patrones de teclado, etcétera". Otra recomendación es la "no reutilización, es decir, no utilizar la misma contraseña en diferentes dispositivos o cuentas".

El experto insiste en que "cada contraseña que sea única y, aunque nos cueste un poco, tener que apuntarlas en algún sitio seguro, pero que por lo menos sea única por cada servicio": "De tal manera, que si se produce un ataque sólo queda comprometido ese dispositivo, ese servicio y no todos".

"Y sí me gustaría alertar que el peligro de contraseñas débiles es que si alguien, por ejemplo, accedía a nuestro sistema de empresa, realmente el peligro no es nuestra propia información, sino toda la información empresarial", avisa Efrén Díaz a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

"Aunque nos cueste"

Además, el experto señala "otro consejo importante": "Evitar información personal en las contraseñas. En este punto hay que insistir en no utilizar nombres de familiares, fechas importantes, nombres de mascotas que sean fácilmente identificables con nosotros". Esto es muy habitual por parte de muchas personas.

"Las contraseñas no se comparten ni por amor", afirma Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad

Efrén Díaz termina recomendando a Carlos Moreno 'El Pulpo' que, "no por evidente, es menos importante, el cambio periódico": "Recomendable cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, especialmente en cuentas más sensibles o dispositivos más importantes". Con estos consejos crearás la clave indescifrable.