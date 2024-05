"Bob tiene un horizonte de cinco años para estar en Primera" el CD Castellón

El Castellón está a punto de cerrar la semana en la que ha regresado al fútbol profesional y en COPE hemos querido conocer cómo está el club una vez los pies se han puesto en tierra y ya se asimila el ascenso. Por ello, el CEO y consejero del Castellón, Alberto González, asegura a COPE que “nunca se valora lo suficiente en el momento” el éxito conseguido y que será “cuando termine la temporada nos demos cuenta de lo que hemos conseguido, pero ahora lo que tenemos claro es que somos de Segunda”.

“Tenía claro” que el equipo iba a subir porque “la duda era quien venía detrás apretando, no quién iba a ser primero” y finalmente el Castellón se ha proclamado campeón del grupo II de Primera RFEF cuando restan tres jornadas para finalizar la liga.

Tras reunir a 25.000 personas en las celebraciones de Castalia y 35.000 el lunes en el recorrido del autocar con los jugadores por la ciudad y en la plaza Mayor, González señala que “no hay que olvidar que llevamos viendo cada partido en Castalia a 12.000-13.000 personas y sabíamos que en caso de ascenso iba a ser una barbaridad. Han respondido de una manera absolutamente brutal, una locura”.





Con la mente en Segunda

Para el club no es una sorpresa alcanzar el fútbol profesional y ya se lleva trabajando medio año en un escenario en el que el equipo competiría en Segunda división. “La dirección jurídica, financiera y deportiva llevamos trabajando desde noviembre en el convenio de cesión de Castalia, en el cuadre de cuentas, ampliaciones de capital... todo para intentar conseguir que ahora cuando pasemos la primera revisión con La Liga en julio, lleguemos al máximo posible en cuanto al techo salarial".

El objetivo de la entidad de Castalia es “que no nos convirtamos en ese equipo ascensor de subir y bajar; la idea es que no pisemos más Primera Federación, por lo menos en el corto plazo”.

De cara al futuro, “en el medio o largo plazo incluso a más” aspira un Castellón que se muestra ambicioso. “Este primer año -en Segunda- es el año clave y luego, por estadística, tenemos otros dos años más, que son el segundo y el tercero, que te asientan o te condenan”.

El deseo y la intención del CD Castellón para la próxima temporada es “que estemos peleando con los de arriba más que con los de abajo”.





Objetivo Primera división

El CEO del CD Castellón y la entidad se fijan en el horizonte el regreso a Primera división, categoría en la que el equipo orellut ha militado durante 11 temporadas pero en la que no compite desde 1991. “Bob (Voulgaris) lo dice desde el primer día: Él tiene un horizonte de cinco años para estar en Primera. Si no soñamos y no trabajamos de cara a estar en Primera, fracasaríamos. Luego, igual que trabajamos nosotros, trabajan el resto de clubes. Tenemos que intentar trabajar mejor que ellos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Convenio

El CD Castellón le ha presentado al Ayuntamiento de Castellón de la Plana un programa de intenciones muy ambicioso a través de una serie de inversiones a efectuar según las necesidades y la situación en la que se encuentre el club. “Es un plan de inversiones ambiciosos pero coherentes; lo que no podemos entrar es el cosas que hemos visto en otros clubes o incluso en el pasado de este club”.

Explica González que “las inversiones tienen que ser sobre todo, coherentes, porque si no estamos condenando hoy y el Castellón del futuro. Así que si, ambicioso. Se van a hacer muchas cosas pero con sentidillo, que no nos pasemos de vueltas y acabemos teniendo un club sobreendeudado, que no pueda competir. El plan es ambicioso, coherente y con sostenibilidad”.