El BCE no tiene intención de poner trabas a la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, adelanta COPE

Fuentes del Banco Central Europeo han asegurado este viernes a COPE que su intención es no poner ningún tipo de traba a la OPA hostil que el BBVA ha presentado sobre el Banco Sabadell. Este movimiento llega después de que el banco catalán rechazara la oferta de fusión que hace una semana le presentó el vasco y que desde el Gobierno tampoco apoyan.

La principal autoridad monetaria europea necesita más detalles de la operación, pero tal y como ha detallado la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, la función del BCE "no es diseñar las operaciones, sino certificar que se atienen a dos principios: el de solvencia y el prudencial", que básicamente está relacionado con la verificación de que el accionariado y la nuestra estructura "no obstaculicen la transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos".

En cuanto el BCE reciba el pliego de esta OPA se estudiarán todos los detalles, pero todo parece que la operación "se ajusta a lo que Banco Central Europeo lleva años pidiendo", que es la "consolidación del sector".

No obstante, la autoridad no hará "comentarios concretos" sobre los detalles de la operación, pero se asegurará de que "no afecta a la estabilidad del sistema financiero del euro".