Carmen Maura se defiende de sus polémicas palabras sobre Cataluña: “Me felicitan por la calle”

El pasado mes de enero la actriz Carmen Maura protagonizó la actualidad política tras unas polémicas palabras sobre Cataluña durante una entrevista a El Mundo, donde criticaba que se le diera “tanto dinero” a Cataluña. Maura aseguraba que cada vez que ve “que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra”. Y es que, subraya la chica Almodóvar, Cataluña es la Comunidad “que más gasta en tonterías”.

Este miércoles durante una entrevista en el programa de televisión de Antena 3 'El hormiguero', la intérprete no se ha desdicho de sus declaraciones y ha puesto el punto de mira sobre las críticas que ha recibido por su “sinceridad”. El presentador, Pablo Motos, preguntaba si había “límites a la sinceridad”.

CARMEN MAURA ASEGURA QUE "LE PONE NEGRA" QUE SE DÉ "TANTO DINERO A LOS CATALANES"

Maura, exasperada, respondía: “Qué me vas a contar, que últimamente no se puede decir lo que una piensa. Es increíble, yo me las cargo cada dos por tres. Es un problema lo de que no se puede decir lo que uno piensa. En la calle me dicen '¡Muy bien Carmen, muy bien! Como tienes 74 años puedes decir lo que quieras”.

“Siempre me ha importado todo un bledo pero ahora le están dando una importancia que antes no le daban a lo que decía. Los jóvenes no saben la libertad que teníamos en los 80”, se quejaba Maura, que realizaba las declaraciones sobre Cataluña durante la promoción de la película “Gente que viene y bah”.

Además, la chica Almodóvar proponía una radical solución para el bloqueo político en el que se ve inmerso España y que le ha abocado a las elecciones del 10 de noviembre. “Habría que sustituir a todos los líderes de todas las formaciones políticas y cambiarlos por otros, seguramente habría menos abstención. Por la curiosidad, el rollo nuevo y porque no se odiaría tanto a los nuevos”, explicaba Carmen Maura.