Las aplaudidas palabras de Carmen Maura que vuelven para golpear al independentismo y al feminismo radical

Las palabras de Carmen Maura sobre feminismo y Cataluña se han vuelto a hacer virales esta semana tras su intervención en el programa de televisión 'El Hormiguero' donde aseguró estar orgullosa de lo que había dicho, a pesar de las críticas suscitadas en ciertos sectores de la izquierda, el feminismo y del independentismo catalán.

Cuando la actriz recibió la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, pronunció este aplaudido discurso, en el que reivindicaba sobre todo, el papel de los hombres en su vida, ante los ataques del feminismo, y también las bondades de España, contra los ataques de los independentistas.

"Hoy quiero hacer un homenaje a los hombres. Porque, no sé, me dan mucha ternura últimamente", comenzaba su intervención.

Entonces, la actriz, comienza a hacer un repaso por algunos de los hombres más importantes que han pasado por su vida, empezando por el crítico de teatro que le hizo decidirse por ser actriz. Después recuerda a Almodóvar "que me dio muchos papeles al principio y me metió en el mundo de la 'Movida' que me hizo la vida mucho más fácil".

"Quiero, de verdad, compartir mi medalla con los hombres, porque hay que protegerlos. Yo estoy cansada de tanto 'Me Too'. Porque he sido una mujer que de verdad ha luchado por lo que quería y por que nuestra situación fuera mejor, y creo que muchas de las jóvenes de ahora, empezando por mi hija, no se pueden ni imaginar cómo era la situación de la mujer antes de la llegada de la democracia. A mí, el haber vivido el cambio de España de pasar de la dictadura a la democracia me parece una de las aventuras más maravillosas que he podido vivir. No se puede hacer uno a la idea, los que eran niños pequeños lo que es vivir en un país que estaba completamente cerrado al mundo que se abriera de la noche a la mañana de esa manera. Me gustaría, además de reivindicar a los hombres, reivindicar nuestra democracia. El otro día leí palabras de Antonio Banderas que me encantaron reivindicando el diálogo. Queremos resucitar cosas que ya están pasadas, que ya están olvidadas, que se pueden olvidar, dejar ahí. Yo me siento internacional por la cantidad de veces que he tenido que hablar bien de España cuando España era desconocida. Había que explicarles que España no eran solo las corridas de toros y la paella. He llegado a exagerar, a mentir, para defender mi país. Y me siento muy orgullosa de ser española y de defender mi país, que creo que en estos momentos debe ser defendido. Y creo que la cultura ha hecho mucho por este tema, más que los políticos. Y por favor, tengamos cuidado de hablar mal de España. Y por favor, chicos, no nos cojáis miedo, porque yo si fuera un hombre, tendría un miedo a las chicas...Que no es para tanto. Parece que para ser igual que los hombres tenemos que ser más brutas. Y no, no es así".

La actriz ya había pronunciado unas contundentes palabras en contra del independentismo catalán en una entrevista en el diario 'El Mundo', el pasado mes de enero, en las que decía lo siguiente:

"Cada vez que veo que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita. Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías. Vamos a un festival y ves una oficina española y otra catalana. Y lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda... Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas".

Una apuesta por la moderación y por no reabrir heridas del pasado que también ha abanderado Antonio Banderas, que hace poco aseguraba en la televisión que tenía la sensación de que "Franco esta más vivo en la actualidad que en el año 1985".

