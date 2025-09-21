Okupa una casa entrando por la ventana y la persona que se encuentra en el piso le deja a cuadros: "No soy delincuente"

La okupación de viviendas se ha convertido en un fenómeno que genera numerosos titulares y una gran preocupación social. En este contexto, la historia de Marion, una mujer de 39 años en Nîmes, Francia, ha adquirido una especial relevancia por su insólito desenlace. Creyendo haber encontrado una casa vacía, forzó una persiana para instalarse junto a su hija, pero el propietario resultó ser un magistrado que, como es lógico, conocía a la perfección el procedimiento a seguir. La sorpresa fue mayúscula para ambos, aunque la okupa se defendió de las acusaciones afirmando: "¡No soy una delincuente!".

Un error de cálculo

Lejos de amilanarse, el juez presentó una denuncia de inmediato, activando un proceso judicial que ha concluido en el tribunal de Montpellier. La sentencia ha condenado a Marion a seis meses de prisión condicional, con una suspensión de la pena durante dos años. Además, se le ha impuesto la obligación de someterse a tratamiento para sus adicciones, una condición indispensable para no entrar en la cárcel. El fallo judicial advierte de que, en caso de incumplimiento, su hija de 17 años podría quedar bajo tutela, una situación que añade una capa de complejidad humana a un problema legal como es la okupación, donde a veces se producen situaciones como la de un okupa en Madrid que lleva años sin pagar luz ni gas .

Canva IA Un edificio okupado

Un historial complicado

La historia de Marion no comienza con este intento de okupación, ya que su situación personal es compleja. Durante el juicio, el fiscal destacó que la acusada “es drogadicta”, con consumo habitual de cannabis y heroína, y que incluso intentó quitarse la vida en abril. Este no era su primer incidente relacionado con la vivienda; en 2023, ya ocupó la casa de un hombre con trastorno bipolar que la había acogido inicialmente. Con el tiempo, la convivencia se volvió insostenible con la llegada de su pareja, un perro, ocho gatos y un hurón, lo que llevó al propietario a abandonar su propia casa. Al ser desalojada, Marion justificó sus actos diciendo que “metí la pata, estaba pasando por una mala racha”.

Canva IA Una casa en un vecindario