Antolín sustituye a su hermano en la mili y su hermano le devuelve el favor con la ayuda de los Reyes Magos: "Llamó a sus hijos Melchor, Gaspar y Baltasar"

La mañana del Día de Reyes ha llenado de magia e ilusión los hogares españoles y también los estudios de radio. En el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, la sección 'La Hora de los Fósforos' se ha convertido en un reflejo de la emoción infantil, con numerosos niños llamando para contar los regalos recibidos y sus sueños, como Alejandra, de 9 años, que quiere ser cirujana, o Blanca, de 8, que ha compartido sus reflexiones sobre la ansiedad.

Entre las llamadas de los más pequeños, ha destacado la de Blanca, quien ha explicado que los Reyes le han traído unas bolas antidistrés porque, según sus propias palabras, "yo tengo ansiedad al mando", en una sorprendente referencia a la película 'Del revés 2'. Otros, como Mauro, han aprendido a pilotar su nuevo dron en apenas unas horas, y Alejandra ha celebrado un puf nuevo para su zona de lectura.

El sacrificio de un hermano

En medio de la alegría general, un colaborador del programa ha compartido "una historia que si Spielberg la pilla hace una peli". Se trata del relato de Antolín y Francisco, dos hermanos de principios del siglo XX. Antolín, el mayor, había partido a hacer las Américas con apenas 18 años para buscar un futuro mejor.

La vida de ambos cambió cuando su madre les envió una carta. El hermano pequeño, Francisco, no podía librarse del servicio militar y su destino era ir a la guerra. Sin dudarlo, Antolín "hace el petate y se presenta en la mili para liberar a su hermano", cambiando su propia suerte para protegerle.

El joven cumplió con su deber y combatió en Melilla y en la guerra del Rif. Tras las batallas, consiguió sobrevivir y regresar a su hogar en Bilbao. El colaborador ha destacado la fecha de su vuelta, ya que "así lo quisieron sus majestades los Reyes, un 5 de enero". .

Un agradecimiento eterno

A pesar de que 1.000 kilómetros separaban a los hermanos, pues Francisco se había instalado en Cádiz, este nunca olvidó el gesto de Antolín. Como muestra de agradecimiento eterno, y en honor a la fecha milagrosa en la que su hermano regresó de la guerra, Francisco llamó a sus tres hijos Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes Magos llegan a León

La magia de los Reyes se ha manifestado de múltiples formas en el programa, desde el sacrificio histórico que forjó los vínculos familiares de Antolín y Francisco, hasta los sueños de futuro de los más pequeños.

Es el caso de Alejandra, una oyente de Cuenca que, con solo nueve años, tiene claro su porvenir: "Yo quiero ser cirujana", ha afirmado con convicción, porque le "interesa el cuerpo humano".

Pero la ilusión no solo se palpa en las ondas, sino en cada hogar. Un ejemplo es la casa de Loreto, madre de seis hijos, donde la noche de Reyes se vive con una emoción desbordante. Elías, el mayor, contagiaba su entusiasmo al resto de sus hermanos: "Mamá, estoy muy nerviosa. Esta noche vienen los reyes, yo me voy a acostar temprano, yo cierro los ojos, cuando los abra voy corriendo al salón y está el zapato lleno de juguetes".

Loreto nos cuenta cómo es la noche de Reyes para ella, su marido y sus 6 hijos

Los más pequeños, Alonso y Nazaret, de dos años, no se quedan atrás en la euforia general. "Ellos también están eufóricos, y yo y yo y yo, y están con esa alegría, esa ilusión, esa sonrisa, esos nervios, la verdad que es maravilloso vivirlo", explica Loreto, describiendo una escena que se repite en miles de familias.

Con una familia numerosa, la logística de los Reyes Magos requiere planificación. Sin embargo, la tradición se mantiene intacta. "Nosotros somos de sus tres regalos, Melchor, Gaspar y Baltazar. Ellos eligen lo que quieren, y ahí mamá y papá, pues, hacen lo que sea por verle su carita al día siguiente", detalla la madre, subrayando el sacrificio y la dedicación que acompañan a estas fechas. Descubre aquí la historia completa.