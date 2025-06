La enfermedad que nunca llevó Colón a América y que se le atribuye por culpa de la Leyenda Negra: la verdad sobre su contagio

12 de octubre de 1492. Una fecha que, sin duda, es de las más importantes de la Historia y que fija, de hecho, el fin de una era y el inicio de la otra. Y no, no solo fue importante para la historia de España, sino para la mundial, ya que supuso un cambio de paradigma.

Se trata, por supuesto, del descubrimiento de América capitaneado por Cristóbal Colón. A partir de ese momento, la distribución mundial cambió y, con el Tratado de Tordesillas, se evidenció. El Nuevo Mundo se dividía entre Castilla y Portugal, y significaba un avance económico y social importante.

A partir de entonces, la mayor parte de América quedaba bajo la Corona española, con sus propias particularidades. Es innegable que la expansión por el continente fue positiva para España, sí, pero también para las provincias que allí se crearon, que experimentaron un avance y una organización que no habían conocido hasta entonces.

Cristóbal Colón

Sin embargo, no todo fue tan idílico. La complejidad del territorio y las objeciones de las sociedades originarias causaron problemas a los españoles que, por orden de Isabel la Católica, tenían orden de proteger a los nativos.

Tras la independencia en el siglo XIX, el movimiento de rechazo hacia los españoles se acrecentó, alcanzando un punto álgido en los últimos años. Tanto ha sido así, que muchos radicales derribaron en ciudades americanas las estatuas que recordaban los vestigios españoles.

A la presencia española le achacan la esclavitud, el robo masivo de las riquezas como el oro y la extinción de sus tribus a causa de enfermedades importadas por los conquistadores.

Y aunque hay parte de verdad en estos axiomas, son argumentos torticeros que se ajustan a la realidad de forma equívoca.

Las enfermedades que se intercambiaron entre ambos mundos

Se dice, muy alegremente, que Colón y su ejército llevó, a lo largo de todos sus viajes, múltiples enfermedades a los indígenas que les causaron la muerte. Se dice, incluso, que erradicaron gran parte de la población.

No es que sea incierto, pero no es del todo verdad. La colisión entre ambos mundos (que hasta entonces no se habían encontrado) supuso un sinfín de problemas que hasta entonces no se habían conocido, y uno de ellos es el intercambio de enfermedades.

Que los españoles llevaron enfermedades es innegable, pero que trajeron unas nuevas al Viejo Continente, también. Empecemos por las primeras.

Los conquistadores llevaron a América la gripe, con la que varios de los exploradores ya venían afectados, y que contagiaron rápidamente a los indígenas.

Alamy Stock Photo Cristóbal Colón con los indígenas

Algo parecido pasó con el sarampión, que llegó al Nuevo Mundo algo más tarde pero que, sobre todo, afectó a niños causándoles la muerte. También llevaron la varicela, el tifus, la tosferina o la tuberculosis.

Si hubo una enfermedad que causó mucha mortandad y fue especialmente dura para los indígenas, esa fue la viruela, de la que, claramente, no estaban inmunizados.

Sin embargo, no solo los indígenas americanos contrajeron enfermedades, también se las llevaron los españoles. Entre ellas una auténtica endemia: la sífilis. Esa enfermedad de transmisión sexual que se extendió entre los españoles y que rápido llegaría a Europa.

Si bien es cierto que hubo un intercambio poderoso de afecciones, otras tantas han sido “inventadas” por la Leyenda Negra con tal de desprestigiar a España.

La enfermedad que no llegó a América por culpa de España

La lepra. Durante muchos siglos, se ha adjudicado a los viajes de Colón y el resto de conquistadores españoles la transmisión de la lepra por el continente americano. Sin embargo, eso no es cierto.

Los fieles creyentes de la Leyenda Negra aseguraban que fueron los españoles quienes trajeron de Europa la lepra, una enfermedad que sigue siendo endémica en el continente y que cifran en más de 35.000 casos.

Alamy Stock Photo Analizando lepra

Sin embargo, esta creencia no es, en absoluto, cierta. Y es que, según un reciente estudio científico, la lepra estuvo en América mil años antes de que Colón llegase a descubrirla. El Instituto Pasteur, el CNRS y la Universidad de Colorado han desarrollado una investigación que asegura que esta enfermedad existía en el continente antes de la llegada española.

Los investigadores analizaron 800 muestras diferentes de humanos precolombinos y de humanos modernos, constatando así que la enfermedad existía antes de la conquista española y que se extendió a lo largo y ancho del continente.

Según este estudio, la enfermedad pudo iniciarse en el continente hace 9.000 años, enraizándose en todo el territorio.

A pesar de que, durante años, la Leyenda Negra se haya cebado con España y haya intentado tildar su historia de nefasta, la verdad siempre acaba saliendo a la luz, incluso si las mentiras duran y se propagan más que la lepra.