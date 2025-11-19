19 NOV 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"La primera voz que se alzó contra el partido de Miami fue la de Ter Stegen..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:37 min escucha
"Cerdán lideraba una trama organizada de cobro de comisiones del 2 % por adjudicaciones de obra del Gobierno"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño