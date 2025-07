El secreto mejor guardado de Cristiano Ronaldo: así es la estricta rutina de sueño del portugués a sus 40 años para seguir triunfando en el fútbol

Tras su éxito este verano ganando otro título con su selección, Cristiano Ronaldo ha renovado dos temporadas más con el Al Nassr, lo que significará jugar hasta los 42 años como mínimo. Cada vez más estamos viendo cómo los jugadores de fútbol van alargando su carrera, y Ronaldo no es la excepción. La media de edad en que los futbolistas se retiran es de 33 a 36 años y con Cristiano veríamos algo casi inédito para un jugador de campo.

Te puede interesar Este es el sencillo truco que puedes hacer en la cama y que te ayudará a conciliar el sueño en menos de un minuto

El astro portugués mantiene una rutina estricta en varios ámbitos de su vida, donde controla sus parámetros físicos y mentales. La prueba clara es que, según una pulsera inteligente, Ronaldo tiene la edad biológica de una persona de 28,9 años. En un pódcast desveló el secreto detrás de su éxito: dormir.

Según estudios de la OMS y la National Sleep Foundation, la media de horas que duermen las personas es entre 6,5 y 7,5 horas por noche. Cristiano duerme 7 horas y 15 minutos exactas y eso no lo negocia. "Cuando me acuesto una hora más tarde, me levanto también una hora más tarde", dijo.

MÉTODO CRISTIANO

El portugués cuenta con un coach de sueño, Nick Littlehales, quien explicó a Sport que Cristiano duerme de cinco a seis veces al día en lapsos de 90 minutos que le ayudan en la recuperación muscular.

Te preguntarás, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué no duerme de seguido y ya?

Este método se conoce como"método de los ciclos de sueño" y se basa en respetar los ciclos naturales del sueño, que duran aproximadamente hora y media cada uno. Durante estos ciclos, el cuerpo pasa por distintas fases. La clave del método es dormir un número exacto de ciclos completos —por ejemplo, 5 ciclos de 90 minutos, lo que equivale a 7 horas y media— y así despertarse justo al final de un ciclo, cuando el sueño es más ligero.

Cordon Press Cristiano Ronaldo, durante los Globe Soccer Awards.

ventajas

El método de los 90 minutos ofrece numerosos beneficios para la salud física y mental y Cristiano es el claro ejemplo. Permite despertarse en una fase ligera, lo que evita la sensación de pesadez o desorientación al abrir los ojos, esto es clave para jugadores de alto rendimiento y mejora la claridad mental, el estado de ánimo y la capacidad de concentración durante el día.

Banco de imagen

​

Además, puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga acumulada, mejorar el sistema inmunológico y favorecer la recuperación física, principal beneficio que señala Ronaldo de esta rutina porque con el paso de los años la recuperación muscular lleva más tiempo, por lo que cada minuto cuenta y más con un calendario con cada vez más partidos para los futbolistas.

Al dormir ciclos completos, incluso si la cantidad total de horas no es muy alta, el descanso es más reparador, y se consigue más facilidad para estructurar horarios estables, lo cual mejora la calidad del sueño y regula el reloj biológico.