06 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El árbitro catalán, del derbi catalán solo habló catalán con los jugadores del Espanyol"
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura0:32 min escucha
Temas relacionados
"En España viven más de 700.000 venezolanos, de los cuales más de 200.000 están en Madrid"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño