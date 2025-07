La profunda reflexión de Oliver Tarvet tras medirse a Alcaraz en Wimbledon: "Me desperté varias veces por la noche de la adrenalina"

Oliver Tarvet no tuvo ningún problema en compartir con los medios lo que fue para él una experiencia total: haberse enfrentado contra todo un coloso como Carlos Alcaraz.

Tarvet llegaba a Wimbledon como el número 733 del mundo, y tuvo la fortuna de encontrarse con Alcaraz en segunda ronda: "Ha sido especial, no todos los días te enfrentas contra el mejor del mundo".

Ambos nacieron en 2003, pero la diferencia en la pista y la experiencia de uno y otro es notable: "He jugado contra grandes tenistas pero nada al nivel de Alcaraz. Sentía que si, mentalmente, bajaba al 95%, perdía el partido", confesó.

En ciertos momentos en los que el británico trató de sorprenderle, "de empujar al máximo para hacer break dos veces, me lo devolvía en blanco porque yo me quedaba vacío. Y es muy difícil mantener esa intensidad al cien por cien".

Cree que la clave para haber dado la campanada ante Alcaraz habría necesitado "estar al cien por cien durante cinco horas, por eso es tan difícil". Sin embargo, lejos de sentirse derrotado, encontró algún 'brote verde': "He sentido que puedo dar el nivel hasta cierto punto pero no creo que pueda mantenerlo tanto como quiero".

Tarvet no tuvo rubor en reconocer que los nervios de la noche anterior le impidieron dormir bien: "Me desperté varias veces por la noche de la adrenalina que tenía. Y llegando a la pista, tenía las pulsaciones por encima de lo normal. Mi intención era disfrutar del partido, porque sé que no tendré muchas oportunidades así, y creo que hice bien".

@Wimbledon Carlos Alcaraz avanza en Wimbledon

Por último, habló de lo que más le sorprendió de Alcaraz sobre la pista: "Se posiciona muy bien, se coloca en una postura muy intimidatoria. Y parece que lo que hace no le está costando esfuerzo. No parece que le dé fuerte pero la pelota te llega muy pesada. Y mentalmente está increíble. Es un tenista muy completo", finalizó.