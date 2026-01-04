Vanesa Fernández, psicóloga, sobre los propósitos de Año Nuevo: "Podemos ponernos un logro o una expectativa determinada, pero tenemos que ir planteándonos también hitos"

Con la llegada del nuevo año, millones de personas se marcan los clásicos propósitos: perder peso, mejorar la alimentación, dejar de fumar o hacer más ejercicio. Sin embargo, la realidad es que la constancia falla y la mayoría abandona en pocas semanas. Según datos comentados por Íñigo Jodra en el programa 'La Linterna' de COPE, que presenta Rubén Corral, tan solo uno de cada cuatro supera el primer mes. Para abordar este reto, la psicóloga Vanesa Fernández ha ofrecido varias claves sobre cómo cumplir los propósitos de año nuevo sin frustrarse.

Ajustar las expectativas a la realidad

La psicóloga Vanesa Fernández subraya que el principal obstáculo es la falta de realismo. "Nuestras expectativas tienen que estar ajustadas a la realidad en cuanto a capacidades y tiempos", explica. Si no se tienen las habilidades necesarias, es fundamental "hacer una planificación para adquirirlas". La experta insiste en la necesidad de fragmentar los objetivos. "Podemos ponernos un logro o una expectativa determinada, pero tenemos que ir planteándonos también hitos para ver si vamos alcanzando esos logros", afirma Fernández. La idea es reevaluar el progreso de manera constante.

La motivación, el motor del cambio

Otro error común, según se analizó en el programa, es no contar con una buena motivación. Es crucial tener claro el por qué y el para qué de los cambios que se persiguen. Sin un propósito de fondo, es fácil desmotivarse ante la primera dificultad. La gestión de las altas expectativas y la frustración también juega un papel clave, especialmente cuando no se observan logros a corto plazo, lo que puede llevar al autoboicot. Puedes escuchar aquí las claves definitivas de la psicóloga para cumplir los propósitos de año nuevo.

Por ello, la recomendación de los expertos es valorar positivamente cada paso que se da en la dirección correcta, por pequeño que sea. Este enfoque en la aproximación progresiva, en lugar de en el resultado final, ayuda a mantener la motivación a largo plazo. Como señala la psicóloga, es fundamental que el acercamiento a los objetivos se vaya reevaluando progresivamente, un método que previene el abandono prematuro. La clave definitiva es, por tanto, la planificación y la paciencia, fundamentales para evitar el estrés y cumplir tus propósitos.