Una psicóloga revela las claves definitivas para cumplir los propósitos de Año Nuevo

Comienza un nuevo año y, con él, la tradicional lista de propósitos que, en la mayoría de los casos, caerán en saco roto: 9 de cada 10 personas acaban abandonando sus propósitos de Año Nuevo y tan solo uno de cada cuatro supera el primer mes. Pero, ¿Cuál es la clave para no rendirse? La doctora en psicología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Vanessa Fernández, ofrece las pautas para lograrlo.

Expectativas y planificación: el primer paso

El error más común, según Fernández, es proponerse expectativas que no son ajustadas a la realidad, tanto en tiempos como en capacidades. Para que seamos capaces de cumplir nuestros propósitos, estos tienen que ser ajustados. Por ello, la psicóloga subraya que la planificación va a ser clave para adquirir las capacidades necesarias y tener éxito.

Otro fallo habitual es ponerse logros a muy largo plazo, lo que genera desmotivación. La solución que propone la experta es plantear hitos intermedios para comprobar el progreso: "De esta manera nos vamos marcando, vamos reevaluando nuestros objetivos y también vamos dándonos una pequeña dosis de motivación", explica.

La gestión del fracaso y la frustración

La baja tolerancia a la frustración es el otro gran obstáculo. Vanessa Fernández señala que a menudo "no somos capaces de tolerar las consecuencias generalmente negativas que vienen a corto plazo frente a las positivas que vienen más a largo plazo". Ante un fallo, recomienda entenderlos como "una oportunidad de aprendizaje y de revisión".

En esos momentos de debilidad, la psicóloga aconseja mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos conseguido, en lugar de pensar en lo que cuesta seguir. Se trata de verlo como "una nueva oportunidad en donde voy a revisar y voy a salir más fortalecido para que mis objetivos se vean cumplidos".

El motor interno: la motivación

La motivación es clave para poder conseguir nuestros objetivos, y lo ideal es que sea intrínseca, es decir, que "salga de nosotros mismos y no esté reforzada por acontecimientos externos", afirma Fernández. Por ello, es fundamental buscar el sentido personal a los propósitos y dejar los refuerzos externos en un segundo plano.

Finalmente, la experta advierte sobre el peligro de compararse con los demás. Observar que a otra persona le va mal puede hacernos creer que seremos menos capaces. El consejo de Fernández es "aprender de esas experiencias de las otras personas, viendo en qué falló, para que yo ahora no vuelva a incurrir en el mismo error".