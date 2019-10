El paracaidista que chocó contra la farola rompe su silencio y responde firme a Anabel Alonso

El pasado desfile del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, estuvo marcado por el lamentable accidente del paracaidista que chocó contra una farola cuando portaba la bandera de España en pleno vuelo. Algo que sirvió de burla para Anabel Alonso y Gabriel Rufián, entre otros.

Se trataba del cabo primero Luis Fernando Pozo Dionisio, con una experiencia de casi mil saltos. Los Reyes lamentaron el percance y se molestaron en saludar personalmente al militar para saber de primera mano cómo se encontraba el piloto.

Esto ocurrió al término del desfile, intante en el que Pedro Sánchez también acudió a saludarle bajo la polémica advertencia de Protocolo para que no invadiese el momento íntimo de los Reyes con el paracaidista.

El militar se ha pronunciado, una semana después, mediante varios compañeros que han hablado con los medios de comunicación. “Pozo es uno de los mejores, si no es el mejor, pero jamás le oirás decirlo”. Así lo define su amigo Jenner López Escudero, presidente de la Asociación Militar Profesional 'Plataforma 45 Sin Despidos', en una entrevista en 'El Español'.

“Pozo tiene una dedicación y una vocación absoluta”, comenta su compañero y asegura que el paracaidista es famoso no solo entre los suyos, también en otras unidades.

Respecto al ya famoso accidente del desfile, Jenner dice en otro medio que es algo muy común en las prácticas. “Algunas veces un compañero ha aterrizado encima de un toldo o incluso en una piscina de una urbanización”, ha ironizado. El salto es muy complicado al tratarse de una zona urbana con edificios altos de diferentes alturas, cables por todos lados, farolas, árboles y condiciones meteorológicas muy cambiantes.

Jenner, preocupado por el golpe, le preguntó al cabo por su accidente. Él respondió: “Hermano, todo correcto ¿crees que es el único talegazo que me dado desde la última vez que me viste?”.

Luis Fernando Pozo no tiene redes sociales, pero sus compañeros así le han hecho llegar los mensajes de ánimo. Al igual que también le han leído la cantidad de 'memes' que han realizado sobre su salto. No sabe lo que es un "trending topic" en Twitter, algo que lo fue durante todo el día. Y Jenner le preguntó si, al menos, se había reído leyendo estos comentarios: “Hombre que me he reído, ¿cómo no me voy a reír, tío?”, contestó Pozo.

Su gran sentido del humor le ha convertido en uno de los paracaidistas más queridos. No solo destaca por su talento, sino también como persona. Le leyeron algunos tuits como el de Anabel Alonso en el que decía si “iba de farol”. Al oírlo se rió y se lo tomó a bien. La respuesta que dio a la famosa actriz fue una humilde sonrisa, al contrario de lo que muchos podrían esperar.

Jenner conoce muy de cerca al cabo, amigos desde que coincidieron en 2002 en la Brigada Paracaidista (Bripac). “Como cabo primero es un gran profesional; como compañero, el mejor que puedes tener al lado; y como persona, es la humildad y la sencillez en estado puro”, afirma.

Sobre el día del desfile, dice que todos quieren ser protagonistas el 12 de octubre, pero “solo hay tres o cuatro” que puedan hacerlo, los elegidos. “Es un orgullo ser tú ese día”, sentenció.