La comparación de Juanma Castaño entre la directiva del Real Madrid y la del FC Barcelona: "En TikTok"

Tres semanas después de que el club anunciara su continuidad y ser ratificado por la junta directiva hasta junio de 2025, Xavi Hernández vuelve a estar en el disparadero. La victoria ante el Rayo Vallecano no ha cambiado nada. Todo este ambiente con Joan Laporta lleva a Juanma Castaño a hacer esta comparación entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Tiempo de Juego.

Todo arranca de las declaraciones realizadas por Xavi Hernández en la víspera del encuentro ante el Almería, en las que el entrenador azulgrana se sinceró sobre la situación de la entidad, un análisis que no habría gustado a la directiva azulgrana, en especial al presidente Joan Laporta. Esa decepción le puede costar el puesto.

"El socio debe entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años", afirmó el miércoles Xavi, "no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes: "Yo lo entiendo, y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo".

El discurso se contradice con lo que, al parecer, pactaron ambas partes cuando cerraron la continuidad de Xavi hasta junio de 2025 en una reunión celebrada el pasado 24 de abril en el domicilio particular del presidente. En la misma, Xavi se habría comprometido a modular sus mensajes en la sala de prensa, sobre todo respecto a la situación económica de la entidad.

FC Barcelona

Joan Laporta y Xavi Hernández no se reunirán hasta después del encuentro del próximo domingo en el campo del Sevilla, en la última jornada, para discutir la continuidad del entrenador, al que resta un año de contrato. Tuvieron un encuentro breve este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys, minutos después de la victoria contra el Rayo Vallecano.

Laporta y Xavi Hernández, en las instalaciones deportivas del Barcelona | EFE

Desde la sala de prensa, el técnico egarense adoptó un discurso prudente al afirmar que el presidente "siempre ha ido de cara" y que confía que en esta ocasión actúe el mismo modo: "Tenemos que hablar de alguna manera, pero estoy tranquilo. Estuve el otro día con Deco y Rafa Yuste y me transmiten calma".

"En TikTok"

"De todos los problemas que tiene el Barça este que voy a decir es el menor, pero, a veces, es muy llamativo también en esta relación de margarita, de ahora sí te quiero, ahora no, ahora sí, ahora no, que tienen Joan Laporta y Xavi, es alucinante la falta de discreción", sentenciaba Paco González en Tiempo de Juego.

El director del programa dejaba claro que "yo le felicito a Miguel Rico por la noticia y le felicité el otro día": "Pero tú no puedes telegrafiar diciéndole todo el mundo me lo cargo". "Es que yo creo que en el Barça está esto de los directivos, que todos cuentan todo, que a nosotros nos viene de lujo", señalaba Juanma Castaño.

"Pero yo creo que hay que ser un poco más prudente a la hora de contar lo que pasa ahí dentro, es que es alucinante", recalcaba el presentador de El Partidazo de COPE, "es que es demasiado, es que sabemos en qué restaurante come todos los días Joan Laporta porque está en TikTok, hay tiktokers en la puerta".

Joan Laporta, en el palco del Estadio de Montilivi durante el partido entre el Girona y el Barcelona. EFE.

Miguel Rico señala que es que "ahora hay un servicio de espionaje". Juanma Castaño recalcaba que "en Madrid no pasa eso, hay una diferencia". El periodista catalán señalaba que esto no es así "hasta que se ponga de moda", mientras el presentador de El Tertulión de Tiempo de Juego no lo tiene claro".