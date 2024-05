El primer sonido del día de Carlos Herrera: Javier Milei, Pedro Sánchez y las relaciones España - Argentina

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Javier Milei, Pedro Sánchez y las relaciones España - Argentina.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Ya es lunes. ¡Por fin! 20 de mayo del 2024. Lunes de Pentecostés. Lunes de las que se llaman Rocío. Con una nueva semana marcada por inestabilidad. Madrugada de lluvias en el Cantábrico y zonas de Cataluña. Y puede que llueva en Galicia y las nubes se desplacen al sur de la península. Las islas también van a tener un día de cielos nubosos y temperaturas sin grandes cambios".

"Esta madrugada, COPE le ha contado una de las tradiciones más arraigada en nuestro país, esencialmente en este rincón del suroeste peninsular que es la aldea del Rocío y es el salto de la reja. Salto de la reja que realizan los almonteños en esta ocasión lo han hecho a las 02:56 horas, cuando ya no se contienen, cuando ya van, van, van, van abortando distintos intentos de saltar esa reja que no se salta del todo".

"Luego la reja se abre para que pasen y la gente joven del monte es después de que salta el primero, el segundo, el tercero para ser el primero de los primeros que toque, que toque los varales de la Blanca Paloma. Sale en procesión por la aldea del Rocío y ahora está el las del Rocío. Eso lo ha contado Adolfo Arjona, como les digo esta noche en una transmisión muy, muy, muy emocionante".

"Bueno, vamos a vamos a ver, ¿cómo se siente hoy usted ofendido en su soberanía, en su o en su españolidad o en estas cosas? Porque por hoy usted debería levantarse muy ofendido porque Javier Milei, presidente de Argentina, se ha metido con la mujer de Pedro Sánchez. Me dirá usted, ¿pero que me está contando? ¿Qué me está diciendo?"

"Vamos a ver, Javier Milei está de visita realmente no oficial en España porque ha venido a la presentación del libro y a un acto con el partido con el que se siente hermanado, que es Vox. Después hay que entender que el gobierno y el PSOE han conseguido lo que querían, lo que venían buscando desde hacía más bastante tiempo. Polarizar la campaña europea del 9 de junio y montar un paripé".

"Un paripé porque Sánchez está componiendo el escenario para no darse un abrazo en las elecciones europeas y porque las elecciones europeas, se quiera o no, tienen una lectura nacional. Es una suerte o algunos lo presentan como una suerte de plebiscito. Y esto inquieta mucho al Sanchismo y sobre todo, porque lo que parece que puede suceder es que todo el socialismo en general sufra una bajada".

"Ahora que la derecha está subiendo en Europa y a Sánchez le sentaría muy mal que ahora, cuando él es el pope supremo de la Internacional Socialista, se dieran un tortazo en las urnas. Total, que hay que polarizar. ¿Cómo se puede dar la campaña? Estas van a ser las elecciones europeas más ideologizados que se recuerdan".

"Oye, esto de la lucha contra la ultraderecha no es una cosa solo de España, esto es algo global y tal y cual. Y yo lidero en España ese muro que estoy construyendo, bla bla bla bla bla bla. Bueno, pues estaban buscando a Javier Milei. El ultraderechista de los recortes, que si el que toma drogas, como dijo aquel día Óscar Puente en una intervención que me parece no fue tan casual como parecía".

"A ver si tenían una preparación detrás precisamente para buscarlo. Y han conseguido lo que andaban buscando porque Milei ha visitado España y ahí ha soltado este comentario en un acto de Vox para responder a todo lo que previamente le habían dicho. Bueno, aquí no nombra a Sánchez pero no todos sabemos de quién está hablando: Atornillada al poder, mujer corrupta...".

"Y hay una cosa elemental en las visitas de jefes de Estado a otros lugares, aunque sea a apoyar a políticos de otros lugares, como han hecho tantas veces aquí en España. En fin, estas cosas, que es una elemental prudencia protocolaria, diplomática, una elemental prudencia, sobre todo cuando hablas de una persona que ciertamente no ha sido condenada".

"Hay sospechas de comportamiento indebido, tal cual, pero eso lo está investigando un juez. Bueno, pues que el juez lo investigue. Y segundo, cuando tú eres presidente, aunque hayas venido en visita privada, no hayas venido en visita de Estado, pero la prudencia, lo ética, es esencial. Es esencial precisamente porque sólo hay diligencias judiciales".

"La reacción furibunda de Sánchez contra el juez y contra la prensa fue absolutamente desproporcionada. Y por eso mismo al señor Milei habría que decirle que no se puede llamar corrupta Begoña Gómez a día de hoy. Pero le ha dado la excusa perfecta para poner la máquina del fango en marcha".

"Porque después de haber insultado a mi ley y haber puesto incluso de drogadicto, ahora es el gobierno español el que se indigna tanto que no ha hecho lo que no hizo ni el gobierno argentino cuando el Ejecutivo español llamó drogadicto al presidente de Argentina".

"Ha salido el ministro Albares a hacerse el indignado y decir que España ya no consulta al embajador en Argentina y que quiere una rectificación. Bueno, fíjense, fíjense ahora hemos visto atacada nuestra soberanía, porque al presidente, al que hemos llamado drogadicto, ha llamado corrupta a la mujer de nuestro Presidente".

"Por cierto que no es ningún cargo público. La mujer de nuestro presidente no lo es. Hombre, lo de Begoña Gómez sí, efectivamente es grave, pero lo de Óscar Puente también, y ahí le quitamos importancia. Aquí es que el Gobierno pretende que Begoña Gómez sea como Carmen Polo de Franco, que no se puede decir nada".

"Pero lo de pretender que la mujer del presidente y al propio presidente no se les pueda mentar mientras tú te guardas el derecho a llamar drogadicto a otros mandatarios".