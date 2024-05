Sergi Darder: "La Copa nos hizo daño y se nos ha hecho largo"

Ha vivido su semana grande, su mejor semana desde que viste las camiseta del RCD Mallorca. En una temporada sufrida, en la que no ha disfrutado, en la que se le ha visto frustrado por no desplegar su mejor juego, por la suplencia también, Sergi Darder ha emergido en la última semana como el héroe de la salvación.

Ha pasado de ser intrascendente a héroe, ha pasado de no ser titular a serlo en los dos partidos finales de temporada, ha pasado de estar frustrado a mostrarse feliz. Los tres goles más importantes de la temporada los ha marcado él, el primero en realidad un lanzamiento de penaltis en la tanda de Anoeta, que clasificaba al Mallorca para la final de la Copa del Rey, y los dos goles que han sellado la permanencia esta semana, en Pamplona y en Son Moix.

Ambos goles agónicos, tanto en El Sadar como ayer en un Son Moix en estado de nervios tras ir perdiendo ante el Almería. NI Muriqi ni Larin tenían su tarde pese a que el canadiense había abierto el marcador, ambos delanteros fallaron ocasiones clamorosas que hubieran evitado el sufrimiento mallorquinista.

Tras los golazos de Arribas y sobre todo Langa, inverosímil por la escuadra desde larga distancia, el RCD Mallorca entraba en pánico, era un manojo de nervios el equipo que jugaba con más que corazón que cabeza. Hasta que llegó el balón en el área que Darder remataba como podía para anotar el gol del empate, gran control en el área tras pase de cabeza de Raíllo que recogía un rechace, el centrocampista la cogía tras botar el balón y la dirigía por el único hueco que le dejaban las piernas del Almería. Locura total.

Tras finalizar el encuentro llegaría la espera a que concluyera el Cádiz-Las Palmas, angustia hasta el final del Carranza. Darder reconocía ante las cámaras de Dazn que han sufrido más de la cuenta: "si hace dos meses me dices que estaríamos en esta situación no me lo hubiera creído porque veníamos en una buena dinámica, creciendo, jugando mejor, compitiendo que es lo que ha hecho siempre este equipo. No me atrevo a decirlo pero creo que la Copa nos hizo daño, luego se nos hizo largo, los de abajo apretaron y ganaron... pero bueno, súper feliz".