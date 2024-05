El descenso del Cádiz y las dudas en el Barcelona, en el Tertulión de los domingos

Este domingo vivimos la penúltima jornada de Liga, en la que quedó todo sentenciado:el Cádiz certificó su descenso tras empatar 0-0 ante Las Palmas y los gaditanos acompañarán a Granada y Almería; yla Real Sociedad jugará la Europa League gracias a su victoria ante el Betis en el Benito Villamarín. Además, el Barcelona confirmó su segundo puesto y el Girona acabará la Liga en una gran tercera posición.

El Cádiz acompañará a Granada y Almería en Segunda

Cádiz y Las Palmas empataron este domingo sin goles en un partido con los nervios como protagonistas en ambos conjuntos, sobre todo en los locales, que lo intentaron hasta el final, pero no pudieron ganar un partido que habría supuesto dejar abierta la resolución del descenso hasta la última jornada pero que le condena al descenso a LaLiga Hypermotion, mientras que el equipo canario sella su permanencia.

CÁDIZ, 19/05/2024.- Los jugadores del Cádiz, al término del partido de Liga en Primera División que Cádiz CF y UD Las Palmas han disputado este domingo en el estadio Nuevo Mirandilla. EFE/Román Ríos



Para afrontar el partido más importante de la temporada, el Cádiz de Mauricio Pellegrino repitió el once inicial que había ganado al Sevilla (0-1) en la jornada anterior. Por su parte, García Pimienta realizó dos cambios en su equipo respecto al último partido de Las Palmas, y contó con Javi Muñoz en el centro del campo y Julián Araujo en el lateral derecho.



A los 76 minutos el Cádiz se quedó inferioridad numérica al expulsar Soto Grado a Víctor Chust con cartulina roja directa por una entrada a Marc Cardona para evitar un contragolpe de Las Palmas. El tiempo se agotaba para los gaditanos y Pellegrino introdujo en el campo a Maxi Gómez en el lugar de Chris Ramos. Antes había entrado ya el uruguayo Brian Ocampo para dar velocidad a la banda.



Un disparo de Alcaraz fue detenido en dos tiempos por Álvaro Valles antes de que llegase Juanmi para aprovechar el primer intento de atrapar la pelota. Fue la última jugada antes de llegar al tiempo extra. Si no marcaba, serían los últimos ocho minutos del Cádiz en Primera División. Y no lo hizo, roto por los nervios y el cansancio, el Cádiz cedió un empate sin goles que le condenó a Segunda División y desató la alegría en la expedición canaria, la otra cara de la moneda al sellar su permanencia.

La Real Sociedad, a la Europa League

SEVILLA, 19/05/2024.- Los jugadores de la Real Sociedad celebran el triunfo ante el Real Betis, al término del encuentro correspondiente a la 37 de Primera División que Betis y Real Sociedad han disputado hoy domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/Julio Muñoz





La Real Sociedad se impuso este domingo 0-2 en el Benito Villamarín, resultado que le asegura, a falta de una jornada, la sexta posición en la tabla y jugar la Liga Europa la próxima temporada, a lo que también optaba el Betis, pero para lo que ya está descartado, aunque se queda con la séptima y con ello un puesto en la Liga Conferencia. Un gol del Brais Méndez, en los inicios, y otro de Mikel Merino, cuando se acababa la primera mitad, pusieron el 0-2 para la Real Sociedad al descanso ante un Betis que, en la segunda, parte falló un penalti y le anularon un gol que evitaron la reacción.



No hubo demasiado tiempo para ver cómo se plantaba el choque, ya que antes de que se cumpliera el minuto cinco la formación txuri urdin ya estaba con un 0-1 con un golazo de falta directa de Brais Méndez, quien puso el balón por la escuadra tras un potente lanzamiento. Pero lo que pudo ser el empate se convirtió en un 0-2 poco después, tras una pérdida de balón de Pablo Fornals y una buena definición de Mikel Merino ante el portero portugués Rui Silva. Fue el segundo remate visitante entre los tres palos en la primera parte y el segundo gol.

El infortunio en el conjunto andaluz siguió cuando en el minuto 79 Ayoze Pérez marcó el que podía ser el 1-2 pero el árbitro, a instancias de VAR, lo anuló al considerar que al canario le dio el balón en la mano antes de rematar a la portería.



Esa jugada ya fue la de la puntilla para el Betis, que no tuvo poder de reacción ante un rival que controló bien en la defensa para que pasaran los minutos y no sucediera nada más.

