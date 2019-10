El feo gesto de Sánchez con el Rey y el paracaidista accidentado con la farola

Los pitos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el incidente del paracaidista que portaba la bandera de España fueron los protagonistas del desfile que recorrió este sábado el centro de Madrid con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

El paracaidista encargado de descender con la enseña nacional, el cabo primero Luis Fernando Pozo, se quedó enganchado de una farola sobre una de las tribunas de invitados y tuvo que ser rescatado por un vehículo-grúa VAMTAC del Ejército de Tierra.

El incidente quedó en un susto y el militar no sufrió lesiones pese al fuerte golpe y haber permanecido durante unos minutos colgado de la farola. Tanto él como el paracaidista que ejercía de guía, con casi 1.000 saltos de experiencia, fueron saludados al finalizar el desfile por el Rey, la Reina y el presidente del Gobierno.

En este preciso instante en el que Sánchez se acerca junto con los Reyes para saludar a los paracaidistas, el presidente tuvo que ser apercibido por protocolo. Le pidieron que mantuviera cierta distancia y no invadiera un momento tan íntimo de Felipe VI y Letizia con los militares. Las infantas también mantuvieron una muy breve conversación con el paracaidista accidentado para intentar subirle el ánimo.

El protocolo de la Casa Real exige que siempre hay que mantener una distancia prudencial con los monarcas. Sánchez volvió a ser avisado para que se distanciara, órdenes que el presidente ignoró. Posteriormente ya sí fue su turno y accedió a estrecharle la mano al cabo primero, algo muy diferente al abrazo que le dio la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Os cuento la peli.

El Rey se acerca a saludar a los paracaidistas, Pedro Sánchez va detrás muy pegado. Protocolo le dice que no es su sitio. Sánchez no se va. Un paracaidista comienza a llorar al acercarse el Rey y Protocolo le vuelve a decir que se quite de ahí. !!Y no se va!! pic.twitter.com/4ZmvRHj2kE