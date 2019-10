“Soy viejo, pero no tonto”. La carta de un jubilado que dejó 'descompuesto' a Sánchez

"Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden". Este es el grito de los pensionistas que llevan días recorriendo España para luchar contra las políticas sociales de un Gobierno en funciones. Jubilados que reivindican unas pensiones dignas tras atravesar medio país caminando.

Más de 8.000 pensionistas llegados a Madrid de toda España han avisado este miércoles desde las puertas del Congreso de los Diputados que "no pararán" hasta que la pensión se blinde por Ley al IPC y no se derogue la reforma del PP que contempla un factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.

Los sindicatos mayoritarios ya han iniciado al respecto una ronda de contactos con PP, PSOE, Cs, Podemos y Vox para pedirles que tras la repetición de elecciones, sea el resultado que sea, no pierdan poder adquisitivo en 2020. Exigen una proposición de ley consensuada entre todos los partidos una vez sean constituidas las Cortes.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, metido de lleno en campaña electoral para el 10-N, ha dicho que va a “proteger” las pensiones, el empleo y que luchará por la “contratación indefinida”. Algo que no convence a los jubilados que verán incrementada su pensión únicamente 8,90 euros al mes. Una situación que se ha visto acentuada tras el aviso este martes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la desaceleración que está ocurriendo en la economía española.

LAS PENSIONES , MUNICIÓN ELECTORAL

El candidato del PSOE a la Presidencia ya utilizó las pensiones en las pasadas elecciones del 28 de abril. En su programa electoral, llamado '110 compromisos con la España que quieres', el PSOE tenía como una de las principales iniciativas alcanzar unas pensiones “dignas” garantizando una “subida anual”.

Las #pensiones son un derecho, no una mercancía. El PP pretende recortarlas hasta en un 40%. Lo que proponen es su privatización. El @PSOE va a garantizar las pensiones y blindarlas en la Constitución. Para mejorar la vida de la gente y construir así #LaEspañaQueQuieres /❤ pic.twitter.com/SJefyks05u — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2019

Han pasado ya más de seis meses y nos encontramos en la misma situación. Por aquel entonces, Manuel del Rosal, un pensionista indignado en Madrid, escribió a Pedro Sánchez a través de ABC para mostrar su enfado con la situación que está viviendo.

"Sánchez es un político demagogo"

Del Rosal llegó un día a su casa y se encontró en el buzón una 'papeleta' electoral socialista de un “político demagogo”. Este pensionista ama a España, así lo dice en su carta, cosa que no hace Sánchez. “Soy viejo, pero no tonto”, argumentaba.

"Usted no ama a España, yo sí la amo; usted no dudaría en entregarla a quien fuera con tal de dormir todas las noches en ese colchón que cambió en La Moncloa", escribía.

El jubilado recriminaba a Sánchez que él no iba a pagarle su pensión. “La pensión me la he ganado yo con 45 años trabajando con mi sudor y mis manos, 45 años de trabajo y 41 cotizados”.

"Sánchez es mentira, falsedad, hipocresía y narcisismo"

“Me pide mi voto. No se lo voy a dar, señor Sánchez, no tanto por las siglas de su partido, sino porque usted es el paradigma de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, del narcisismo, de la ambición bárbara; usted es de los de “el fin justifica los medios”, usted no es de fiar; usted pertenece a la especie más dañina de los especímenes de la naturaleza humana”, le espetó.

Del Rosal terminó redactando la carta lanzándole al presidente unas preguntas. “Si usted se ve obligado a gobernar con el apoyo de los independentistas, ¿lo hará? Si lo hace, ¿los indultará?”. Ante una respuesta que tampoco busca este pensionista, ya se contestó él mismo tirando de ironía: “No hace falta que me conteste ahora, hágalo después de uno de esos “viernes sociales”, momento en que comunica lo acordado por su gobierno para hipotecar España en los próximos cuatro años”, sentenció.

"No es de fiar, pertenece a la especie humana más dañina"

Y es que no es el único que está viviendo esta situación. Hace unos días, otro pensionista no podía contener sus lágrimas en 'El Intermedio' al recordar todo lo que ha luchado en su vida. Javier Martínez, de Bilbao, recorrió más de 400 kilómetros en marcha hacia la capital para exigir unas pensiones dignas con sus más de 45 años trabajados.