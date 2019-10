La coacción independentista a una médico por negarse a atender en catalán: "¡Se mueren escuchando castellano!"

'Intolerable', así califican las redes las actuaciones de un grupo de radicales independentistas que han tratado de forzar el despido de una doctora por no atender en catalán a una paciente. En las imágenes, se escucha como un grupo de radicales liderado por el independentista xenófobo, Santiago Espot, acosaba a una doctora por no hablar en catalán, llegando a solicitar al doctor Bonavent que provoque el despido de la médico, a la que llaman "colona".

"Esto es un país en el que no te puedes ni morir en catalán", vocifera Espot. "Hay muchos abuelos que se mueren y las últimas palabras que escuchan son en lengua castellana. Los catalanes somos muy generosos. Les dejamos que hablen en castellano. Incluso que nos insulten en castellano. Pero que nos humillen en nuestra casa, no lo toleraremos más. Esto no se volverá a repetir", ha llegado a pronunciar el radical independentista.

Espot y sus acólitos acusan a la doctora de no atender en catalán a una paciente menor de edad con una discapacidad psíquica. Aseguraba que la madre había sido humillada por tener que estar traduciendo la conversación a su hija del español al catalán.

Reacción en redes

La inusual estampa se ha viralizado en las últimas horas gracias a la difusión del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha tildado la escena de “inaceptable” y “totalitarismo puro”. ”Esta gente no puede campar a sus anchas. El Estado tiene que actuar para proteger la libertad de todos. Ya basta”, añadía el presidente de la formación naranja.

Esto es totalitarismo puro y es intolerable. Unos radicales separatistas acosan al director de un centro de salud porque una doctora atendió en español a un paciente. Esta gente no puede campar a sus anchas. El Estado tiene que actuar para proteger la libertad de todos. Ya basta. pic.twitter.com/IJfd36Ezm6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 9, 2019

Las imágenes han dejado numerosas reacciones en las redes, estas son algunas de ellas:

El autor de las acusaciones responde

La persona que aparece en las imágenes dirigiéndose al personal del hospital no es otro que el presidente de 'Catalunya Acció', Santiago Espot, que ha respondido al presidente de la formación naranja en su perfil de Twitter. "A ver Albert Rivera, ¿Qué debe hacer el "Estado"? ¿Taparme la boca? ¿Llevarme a la Audiencia Nacional para exigir que se cumplan leyes de política lingüística? ¿Acusarme de rebelión para levantar el tono de voz? ¿O de sedición para decir que somos una colonia? Realmente hacen diputado a cualquier cosa ...", declaró el presidente de 'Catalunya Acció'.