La respuesta de Herrera a los independentistas que acosan a una doctora por no hablar catalán

Carlos Herrera ha respondido con dureza los radicales independentistas que han tratado de forzar el despido de una doctora por no atender en catalán a una paciente.

En las imágenes, se escucha como un grupo de radicales liderado por el independentista xenófobo Santiago Espot acosaba a una doctora por no hablar en catalán, llegando a solicitar al doctor Bonavent que provoque el despido de la médico, a la que llaman "colona".

En el vídeo se ve cómo los violentos le exigen a Bonavent que dé explicaciones por la decisión de la doctora de atender en castellano a una paciente el pasado 18 de septiembre. Espot, líder del grupo extremista, amenaza al doctor asegurando que el centro hospitalario ha incumplido la "ley de política lingüística y el Estatuto de Cataluña".

Una mujer va con su hija al medico, y la doctora le dice que no entiende el catalan, la madre va a la radio y dice que la han humillado, SS-Oberscharführer @santiagoespot monta un 'escrache' al director de CAP para que despidan a la doctora "colonizadora"pic.twitter.com/IoYhhvpHPB — SenyorNYORDO (@SenyorMestre) October 8, 2019

"Esto es un país en el que no te puedes ni morir en catalán", vocifera Espot. "Hay muchos abuelos que se mueren y las últimas palabras que escuchan son en lengua castellana. Los catalanes somos muy generosos. Les dejamos que hablen en castellano. Incluso que nos insulten en castellano. Pero que nos humillen en nuestra casa, no lo toleraremos más. Esto no se volverá a repetir".

Espot y sus acólitos acusan a la doctora de no atender en catalán a una paciente menor de edad con una discapacidad psíquica. Aseguraba que la madre había sido humillada por tener que estar traduciendo la conversación a su hija del español al catalán.

Carlos Herrera ha cargado muy duramente contra Santiago Espot y su comportamiento violento, al que calificaba así:

"Espot es un pobre imbécil. Un fascista peligroso. Violento. Que si pudiera, si tuviera poder para hacerlo, este es de los que tomaría medidas muchas más drásticas contra quien no cumpliese su dictadura. Lingüística o no. Ojito con estos elementos, eh. Ojito con estos guardianes de la esencia, que sabemos cómo se empieza y cómo se acaba".

Los políticos han criticado la actitud antidemocrática de Santiago Espot. Así lo ha hecho, por ejemplo, el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó.