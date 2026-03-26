Cuerpo, el rostro moderado de Sánchez para contener a Yolanda Díaz: un giro tecnócrata a la vicepresidencia de Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una remodelación de su Ejecutivo que supone un giro tecnocrático en su cúpula económica. El hasta ahora ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido nombrado nuevo vicepresidente primero, mientras que el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, asumirá la cartera de Hacienda. Estos cambios se producen tras la marcha de María Jesús Montero para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía, una decisión que ha llevado al presidente a sacrificar a uno de sus principales activos internos para intentar reconquistar el que fuera un bastión socialista. Sánchez anuncia que Cuerpo será el vicepresidente primero.

Con la salida de Montero, Sánchez pierde a la figura con más peso político y versatilidad de su Gobierno, quien ejercía como vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y número dos orgánica del partido. En su despedida, el presidente ha elogiado su labor afirmando que "ha hecho de España un país mejor". Además, ha subrayado que "Montero ha gestionado con acierto uno de los principales logros de mi administración que son los fondos europeos y ha dotado a las comunidades autónomas y entes locales de más recursos financieros que nunca".

Un tecnócrata en un Gobierno frentista

El nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980), representa una 'rara avis' en un Ejecutivo de perfil marcadamente político. Al igual que su antecesora en Economía, Nadia Calviño, Cuerpo es un tecnócrata de formas suaves y talante dialogante, alérgico a las estridencias, que no milita en el partido y cuyo futuro parece orientado hacia un cargo internacional. Su nombramiento como nuevo ministro de Hacienda a Arcadi España también refuerza esta línea.

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Pese a que su tono técnico y en ocasiones apolítico le ha costado desencuentros con Sánchez, el presidente es consciente de que necesita un perfil moderado y cualificado como el suyo. En un contexto de crisis, la imagen de Cuerpo es un activo de cara a los mercados y los poderes económicos, un rol similar al que desempeñó Calviño en su momento. El propio Sánchez ha resaltado su valía, calificándolo de "economista brillante".

Licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura y con un Máster en Economía por la London School of Economics, Cuerpo forma parte del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Su carrera ha tenido una clara vocación internacional, trabajando como analista en la Comisión Europea, donde llegó a firmar trabajos que se oponían a medidas como los topes a los alquileres por considerarlos contraproducentes para la oferta.

Ascenso con el aval de Calviño

De vuelta en España, su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llamó la atención de Nadia Calviño al detectar errores en las cuentas del Ministerio. En 2020 se incorporó al Ministerio de Economía, primero como Director General de Análisis Macroeconómico y después como secretario general del Tesoro, acompañando a la vicepresidenta en todos sus viajes internacionales.

Fue Calviño quien lo amadrinó como su sucesor cuando partió hacia el Banco Europeo de Inversiones en 2024. Aunque Sánchez exploró otras opciones, finalmente aceptó la propuesta, que además le permitía cumplir con los equilibrios territoriales al incorporar a un extremeño en su gabinete.

Europa Press La exministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, traspasa la cartera de Economía, Comercio y Empresa al nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Batallas con Díaz y el reto de la OPA

Desde su llegada al ministerio, Cuerpo se ha ido asentando, aunque sin el poder real que ostentaba Montero. Ha perdido varias batallas frente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien lo ha llegado a acusar de ser "casi una mala persona" y cuyas políticas a veces chocan con la ortodoxia económica, como se ha visto en el debate sobre el registro horario. Pese a presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, era Montero quien ejercía como la verdadera autoridad económica del Gobierno.

Montero ha gestionado con acierto uno de los principales logros de mi administración que son los fondos europeos"

No obstante, su ascenso es bien visto por el empresariado. La patronal CEOE y amplios sectores financieros lo consideran un contrapeso necesario frente a las propuestas de Díaz. Su trayectoria, sin embargo, no está exenta de controversias, como el intento de apartar a la consejera del Banco de España, Judith Arnal, o el expediente de infracción abierto por Bruselas por el intento de frenar la OPA del BBVA sobre Sabadell.

Tras el anuncio, se espera que Cuerpo y Arcadi España prometan sus cargos ante el Rey este viernes, para posteriormente realizar el traspaso de carteras. El presidente reunirá por primera vez a su remodelado Consejo de Ministros el próximo martes, consolidando así el nuevo reparto de poder en el área económica del Gobierno.