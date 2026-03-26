De hombre fuerte de Ximo Puig a nuevo ministro de Hacienda: Arcadi España pasa a controlar la caja del Estado

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig (i), y el conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España (d), durante un encuentro junto a los responsables de las áreas en el partido y el grupo socialista en Les Corts Valencianes, a 13 de octubre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

El hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, da el salto al Ministerio de Hacienda en un momento clave para la economía española, la financiación autonómica y las reglas fiscales europeas. Su perfil técnico y su estrecha relación con el expresidente valenciano Ximo Puig explican el peso político de un nombramiento que va mucho más allá de un simple relevo.

El Gobierno ha nombrado como nuevo ministro de Hacienda a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial y uno de los perfiles técnicos con mayor peso en la estructura económica del Ejecutivo. Su nombramiento se produce en un momento especialmente delicado, con el regreso de las reglas fiscales europeas, el debate sobre la financiación autonómica y la necesidad de cuadrar las cuentas públicas en los próximos años.

Arcadi España no es un desconocido en la política económica española. Economista de formación, fue durante años uno de los hombres de máxima confianza de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, donde ocupó cargos clave como secretario autonómico de Hacienda y posteriormente consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Allí se ganó fama de gestor técnico, negociador y conocedor profundo de la financiación autonómica, uno de los grandes debates pendientes en España.

Su llegada a Hacienda no es un movimiento menor. El Ministerio de Hacienda es uno de los centros de poder más importantes del Gobierno porque controla los impuestos, el gasto público, la financiación de las comunidades autónomas y las negociaciones con Bruselas sobre déficit y deuda. En otras palabras, controla la llamada “caja del Estado”, lo que convierte a su responsable en una figura clave en la política económica del país.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Además, su perfil apunta a una etapa marcada por la negociación con las comunidades autónomas. Arcadi España ha trabajado precisamente en Política Territorial, el departamento encargado de la relación con las autonomías, por lo que su conocimiento del sistema territorial español puede ser determinante en la reforma del modelo de financiación, un asunto que lleva años pendiente y que genera tensiones políticas constantes.

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Su nombramiento también refleja una tendencia cada vez más clara en los gobiernos: colocar perfiles técnicos y gestores en áreas económicas clave, en un contexto de alta deuda pública, presión de Bruselas para reducir el déficit y necesidad de mantener el crecimiento económico sin disparar el gasto.

En resumen, el nuevo ministro de Hacienda no es solo un relevo político: es un perfil técnico, negociador y con experiencia en financiación autonómica que llega a uno de los ministerios con más poder del Gobierno en un momento económico decisivo para España.