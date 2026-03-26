"El precio del diésel en Semana Santa será el más caro de la historia, la rebaja del IVA de los carburantes han contenido su incremento, pero sigue siendo alto"

El Gobierno ha convalidado en el Congreso el decreto de medidas anticrisis con los votos a favor de Junts, la abstención de PP y Podemos, y el voto en contra de VOX. A pesar de la aprobación, muchas formaciones políticas han señalado que el paquete de ayudas se va a quedar corto, especialmente si el conflicto en Ucrania persiste. Este complejo escenario económico ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con el periodista Expósito y la directora de Mediodía COPE, la experta económica Pilar García de la Granja.

La deflactación del IRPF, clave

Durante su intervención, García de la Granja ha destacado una medida que no se ha incluido y que tendría un gran impacto: deflactar la inflación del IRPF. La experta ha señalado que, en plena época de declaración de la renta, esta acción beneficiaría a los contribuyentes. "Si deflactaran la inflación del IRPF, aquellos a los que les sale a devolver, les devolverían mucho más", ha explicado, recordando que ese dinero "no es un regalo de Hacienda", sino capital que el ciudadano ha pagado de más previamente.

Si deflactaran la inflación del IRPF, aquellos a los que les sale a devolver, les devolverían mucho más"

EFE Vista de una gasolinera en Zaragoza

La medida también supondría un alivio para aquellos a los que la declaración les sale a pagar, ya que pagarían algo menos. La economista ha calificado la propuesta como una "medida tan estupenda" que, sin embargo, el Ejecutivo no ha contemplado en el actual decreto.

El diésel, en máximos para Semana Santa

Una de las decisiones más comentadas del decreto es la rebaja del IVA en los carburantes. Aunque esta medida ha contenido parcialmente su incremento desde que entró en vigor, los precios se mantienen en niveles muy elevados. De hecho, el precio del diésel en Semana Santa será el más caro de la historia para estas fechas, una situación que evidencia cómo el aumento del combustible se comerá la rebaja del IVA.

EFE Vista de una gasolinera en Zaragoza

Pilar García de la Granja ha matizado que, aunque será el más caro para un periodo de Semana Santa, el récord absoluto del diésel se alcanzó en marzo de 2021, en el contexto de la guerra de Ucrania, cuando superó ligeramente los 2 euros el litro. La actual volatilidad de los carburantes amenaza la Semana Santa y la rebaja fiscal es vista por algunos como "un vaso de agua que echas en un incendio". Esta situación afecta especialmente a sectores como el de los transportistas, que ven insuficientes las ayudas directas frente al gasto real.