Sánchez reestructura su Gobierno: Carlos Cuerpo asume la vicepresidencia primera y Arcadi España, la cartera de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una remodelación clave en su gabinete. El actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asciende a vicepresidente primero, consolidando su peso en el Ejecutivo. Al mismo tiempo, Arcadi España, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial, asume la titularidad del Ministerio de Hacienda, un puesto estratégico que deja vacante María Jesús Montero.

Los nombramientos se han dado a conocer este martes, marcando un nuevo capítulo en la estructura de poder del Ejecutivo.

Carlos Cuerpo, el nuevo hombre fuerte de la economía

El ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera del Gobierno es el movimiento más destacado de esta remodelación. Desde su nombramiento como ministro de Economía, ha mantenido una línea de ortodoxia económica combinada con una clara vocación social, siguiendo la senda marcada por su predecesora, Nadia Calviño. Su nuevo rol le otorga una mayor capacidad de influencia y coordinación sobre todas las políticas económicas del Ejecutivo.

Europa Press Carlos Cuerpo

Cuerpo se ha convertido en una figura de confianza para Pedro Sánchez. Su gestión al frente del ministerio ha estado marcada por la búsqueda de la consolidación fiscal y la canalización de los fondos europeos. Su promoción a la vicepresidencia primera refuerza su autoridad y lo posiciona como el principal arquitecto de la política económica nacional para los próximos años.

Arcadi España, un perfil territorial para Hacienda

La otra gran novedad es la incorporación de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda. Su nombramiento es significativo por su perfil, marcadamente territorial, forjado durante su etapa como secretario de Estado de Política Territorial.

Europa Press Arcadi España

España, persona de la máxima confianza del presidente, asume una cartera de enorme complejidad. Deberá gestionar los presupuestos generales del Estado, pilotar las relaciones fiscales con las autonomías y definir la política tributaria del Gobierno. Su experiencia en la negociación y el diálogo con los diferentes territorios se considera clave para desatascar asuntos pendientes y garantizar la estabilidad financiera del país.

El reajuste en el equipo de Sánchez

Este cambio de piezas supone también la redefinición del papel de María Jesús Montero, que deja de ser ministra de Hacienda para, previsiblemente, centrarse en otras responsabilidades dentro del Ejecutivo y del partido. Su labor al frente del ministerio durante los últimos años ha sido central en la política presupuestaria y fiscal del Gobierno.

En definitiva, la remodelación anunciada por Pedro Sánchez responde a una estrategia para fortalecer su equipo económico con perfiles técnicos y de confianza.