Pilar García de la Granja, sobre Carlos Cuerpo y Arcadi España: "Tampoco va a haber presupuestos con ellos, va a ser la primera legislatura de la historia de la democracia de este país así"

Pedro Sánchez ha remodelado la parte económica del Gobierno, en una decisión que se esperaba desde hace horas. Tal y como se había adelantado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el vicepresidente primero y el sucesor de Montero en Hacienda será Arcadi España. La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado estos cambios en 'La Linterna', ofreciendo una perspectiva clara sobre el futuro económico.

El principal reto que deberá afrontar el nuevo equipo económico es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, García de la Granja se ha mostrado escéptica, vaticinando un escenario inédito: "No va a haber presupuestos, va a ser la primera legislatura de la historia de la democracia de este país así". La periodista ha recordado que el propio Sánchez ya avisó que "esta legislatura iba a ser sin el parlamento".

No va a haber presupuestos, va a ser la primera legislatura de la historia de la democracia de este país así"

El nuevo ministro de Hacienda

El nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial y está considerado como el delfín del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Durante los mandatos de Puig, ocupó cargos de gran relevancia como director de gabinete, consejero de Política Territorial y, finalmente, consejero de Hacienda en el segundo mandato. España es economista de carrera y asesor financiero.

Como secretario de Estado, Arcadi España se ha mostrado como un firme defensor de la reforma del modelo de financiación autonómica que quiere implantar el Gobierno. En un vídeo de enero, defendía el sistema por el cual "las comunidades autónomas con mayor recaudación aportan a las que necesitan el apoyo y la solidaridad de las más desarrolladas". El nombramiento de España se ha impuesto a otros nombres que sonaban con más fuerza, como el del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Los 'marrones' de Montero

El nuevo ministro no tendrá un camino fácil, ya que hereda una cartera con importantes desafíos. Según los analistas, María Jesús Montero le ha dejado "bastantes deberes, yo diría en algunos casos hasta marrones". En ocho años de mandato, Montero ha ejecutado casi un centenar de subidas tributarias y ha incumplido compromisos como la reforma fiscal pedida por Bruselas o la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque sí ha batido el récord de recaudación, pasando de 208.000 millones en 2018 a los 320.000 estimados en 2025.

La mayor fortaleza de Cuerpo es ese carácter que tiene, como frío y distante"

Europa Press (Foto de ARCHIVO)El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, para limitar la práctica asistencial a profesionales con la titulación y competencias adecuadas.Marta Fernández / Europa Press24/3/2026

Cuerpo, un contrapeso a Yolanda Díaz

Sobre Carlos Cuerpo, la opinión general es que su nombramiento como vicepresidente primero estaba en todas las quinielas y se considera un contrapeso a Yolanda Díaz. García de la Granja destaca su perfil técnico y su prestigio, pero avisa del cambio de rol: "La mayor fortaleza de Cuerpo es ese carácter que tiene, como frío y distante", ha señalado, apuntando que ahora, como número dos de Sánchez, "tendrá que hablar de todo" y enfrentarse a una mayor exposición mediática.

Este nuevo escenario económico se enmarca en un contexto internacional complejo. La OCDE estima que a España la guerra de Irán le va a costar una décima del PIB. Sin embargo, el dato que más debe preocupar, según el organismo, es el de la inflación, que podría situarse en una media del 3%, añadiendo presión a la gestión del nuevo equipo económico.