Zarzalejos elabora un perfil de Yolanda Díaz: "Es una política apátrida, una guarnición para Sánchez"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha realizado un duro análisis sobre la figura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE'. Para Zarzalejos, Díaz es una política que "carece de autenticidad" y "sobreactúa de manera constante" con críticas fugaces a Sánchez que él "amortiza de inmediato".

Análisis del perfil de Yolanda Díaz en el Ejecutivo, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido

Por este motivo, según el analista, los socialistas "se carcajean" de una Díaz que "traga todo lo que haya que tragar con tal de seguir en la poltrona". Zarzalejos es tajante al afirmar que la líder de Sumar "no ha sido, no es y no será" la más mínima amenaza para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodista subraya la total dependencia de Díaz del Ejecutivo, sentenciando que "fuera del poder, Díaz no tiene destino, no tiene partido, no tiene profesión y no tiene ocupación". Esta situación, a su juicio, la convierte en una figura completamente amortizada para los intereses de Sánchez.

Zarzalejos ha calificado a Díaz como "una política perdedora" y ha recordado los malos resultados electorales de su formación. En las autonómicas gallegas, Sumar se convirtió en fuerza extraparlamentaria con apenas un 1,9 % de los votos, y en las europeas de junio solo alcanzó el 4,67 % de las papeletas.

Estos resultados provocaron su dimisión como líder de la organización, que ahora "navega sin rumbo", una situación agravada tras la ruptura con Podemos. La debilidad de la vicepresidenta y de los ministros de su cuota (Urtasun, Rego, Bustinduy y García) es evidente para el analista.

Esta debilidad convierte la coalición en un "trampantojo", según Zarzalejos. "Gobierna Sánchez con sus ministros, y SUMAR solo es una guarnición", ha afirmado, describiendo el papel del socio minoritario como meramente decorativo.

El recambio de Pilar Alegría

En cuanto a la actualidad del Gobierno, el periodista ha señalado que la única remodelación se limitará a sustituir a Pilar Alegría. Se trata, en su opinión, de cubrir un "ministerio cascarón", el de Educación, Formación Profesional y Deporte, que está "prácticamente sin competencias operativas".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría

Zarzalejos ha ironizado sobre el papel de Alegría como portavoz, reconociendo que "ha alcanzado niveles excelentes de impostura" en su labor. Para Sánchez, la tarea fácil será cubrir el ministerio, pero para la portavocía, ha concluido, "necesita una política con mucha cara dura", añadiendo que no duda de que "tendrá dónde elegir".