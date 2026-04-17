La CNMC abre expediente muy grave a Red Eléctrica y 5 expedientes graves a Endesa e Iberdrola por el gran apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la apertura de 20 expedientes sancionadores como resultado de la investigación del apagón del 28 de abril. El expediente más comprometido es el dirigido contra Red Eléctrica, calificado como falta muy grave. Esta calificación se debe a que, como operador del sistema, su actuación pudo poner en peligro a otros participantes del mercado eléctrico, un hecho que ya apuntaba a que Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo en el sistema.

Iberdrola y Endesa, las más expedientadas

Junto a Red Eléctrica, las grandes eléctricas son las principales señaladas. Iberdrola acumula un total de cinco expedientes por faltas graves, que afectan tanto a la sociedad anónima como a su filial Iberdrola Generación. También se incluye a la compañía propietaria de las centrales nucleares de Almaraz-Trillo.

Por su parte, Endesa también se enfrenta a cinco expedientes directos por faltas graves a través de Endesa Generación. Además, se han abierto otros dos expedientes a Ascó-Valdellos II, propiedad de la misma distribuidora. Estos incidentes se suman a otros que han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema eléctrico español.

Alamy Stock Photo Una calle de Málaga durante el apagón en la red eléctrica de toda España

Naturgy, Repsol y otras empresas afectadas

En el ámbito de la generación, la investigación de la CNMC también ha derivado en la apertura de expedientes a otras compañías. Naturgy suma dos expedientes por faltas graves, a los que se añaden otros dos para su filial de ciclos combinados. Repsol ha recibido un expediente grave para su empresa de generación.

La lista de expedientados se completa con un tercer ciclo combinado en investigación, el de la empresa vasca Bahía de Vizcaya, situado en la localidad de Ciervana. El coste de estos fallos sistémicos acaba repercutiendo en el consumidor, ya que el precio que tendrá que pagar cada español por la deuda del apagón es el equivalente a un café.

Red eléctrica

Incumplimientos de la ley del sector eléctrico

Todos los expedientes graves se fundamentan en el incumplimiento del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico. Dicha normativa se refiere a "los incumplimientos tipificados en los apartados 15, 16 y 17 del artículo 64 cuando no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente".

Entre las infracciones investigadas se encuentran principalmente fallos de cierres de instalaciones sin autorización, un mantenimiento inadecuado de las infraestructuras y la utilización de instrumentos que pongan en riesgo la seguridad del sistema, aunque sin llegar a incumplir las normas de forma directa.