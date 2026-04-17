Un matrimonio de Huesca inicia el Camino de Santiago a tractor: "Descubres paisajes que a otra velocidad serían imperceptibles"

Un grupo de 11 amigos procedentes de diferentes puntos de España ha comenzado una iniciativa poco habitual: recorrer el Camino de Santiago a bordo de nueve tractores clásicos, algunos con más de medio siglo de antigüedad.

Entre ellos se encuentran Eugenio Cabau e Isabel Laporta, un matrimonio de Huesca que ha compartido los detalles de su aventura en el programa 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz. La pareja, que inicia mañana el viaje, forma parte de un grupo de apasionados por los viajes y los tractores antiguos.

Una forma diferente de hacer turismo

Para Eugenio Cabau, esta no es una simple anécdota, sino una filosofía de viaje que practica desde hace más de una década. "Hace 10 años descubrimos que hay otra forma de hacer turismo y de viajar, que es en tractor", explica. Según él, la experiencia es incomparable a otros medios de transporte: "Haces el mismo viaje en tractor, en coche o en moto, y son tres viajes completamente diferentes".

Imagen cedida por Isabel El grupo de tractoristas planeó una ruta hasta Javier (Navarra)

Su mujer, Isabel Laporta, secunda la idea y relata cómo la baja velocidad y la altura del vehículo le han permitido redescubrir lugares familiares. "Cuando hicimos la ruta del Alto Aragón descubrí caminos por los que había pasado mil de veces, que no había visto saltos de agua y no había visto paisajes, descubrí nuevos paisajes dada la altura y la poca velocidad que llevamos en la ruta", confiesa Isabel.

Descubrí nuevos paisajes dada la altura y la poca velocidad que llevamos en la ruta"

La ruta: 830 kilómetros en seis etapas

El recorrido, de unos 830 kilómetros, comenzará en Berbegal, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca por el que también pasa el Camino de Santiago. Desde allí, el grupo se ha marcado un itinerario que busca ser lo más paralelo posible al camino original de los peregrinos. Las etapas previstas los llevarán por Borja (Zaragoza), Santo Domingo de Silos (Burgos), Sahagún (León), Villafranca del Bierzo y Arzúa, antes de llegar a su destino final en Santiago de Compostela.

La velocidad media de la comitiva será de entre 20 y 22 kilómetros por hora, ya que deben adecuarse al tractor más lento del grupo. Esto se traduce en jornadas de conducción de entre ocho y diez horas para cubrir los 150 o 170 kilómetros diarios planificados.

Joyas de la mecánica con 50 años de historia

Los vehículos son los verdaderos protagonistas. Se trata de tractores clásicos restaurados con más de 50 años. Eugenio, por ejemplo, conducirá por primera vez en carretera un tractor marca Ford fabricado en Estados Unidos en el año 72. En el grupo también hay un tractor Land español de los años 50, un Guldner alemán de los 60 y varios John Deeres fabricados en España.

Los tractoristas hacen una parada en Cantavieja (Teruel) en el año 2025

A pesar de la antigüedad de las máquinas, las posibles averías no les asustan. "Con la experiencia que tenemos de otros años, siempre suele haber alguna. Intentamos resolverla sobre la marcha porque todos entendemos los tractores, sabemos cómo funcionan, de hecho, los hemos montado y desmontado nosotros", asegura Eugenio. Gracias a su pericia, son "conocedores de lo que llevamos entre manos" y pueden solucionar la mayoría de los imprevistos.

Aunque en este viaje no participan, Eugenio confirma que hay una cantera de jóvenes apasionados por este mundo, algunos incluso esperando a cumplir los 18 años para sacarse el carnet y unirse a futuras rutas. Por su parte, Isabel asegura que el viaje es cómodo, hasta el punto de que puede leer. Explica que Eugenio "desmonta hasta el último tornillo del tractor" para limpiarlo, pintarlo y adecuarlo, consiguiendo ganar espacio para que ambos viajen confortablemente.