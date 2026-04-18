"Nuestro bolsillo va a sufrir más, no habrá rebaja del IVA que lo alivie: el diésel seguirá subiendo"

Los precios de los carburantes continúan dibujando un panorama dispar y variado. Mientras la gasolina ha experimentado una notable bajada, el diésel se mantiene en precios elevados, similares a los de antes del parón festivo. Llenar un depósito medio de un coche diésel sigue costando cerca de 100 euros, un desembolso que obliga a muchos conductores a replantearse sus hábitos de repostaje.

Esta situación la reflejan los testimonios de los propios conductores. En una gasolinera, la experta económica Victoria Ballesteros ha conversado con Pablo, propietario de un monovolumen, quien afirmaba: "Yo no lleno el depósito ya ni me acuerdo de la última vez. Le pongo 40 euros, 30 euros, así voy". Por el contrario, Álvaro, con un coche más pequeño de gasolina, sí ha notado el alivio en su bolsillo: "Es verdad que me llegó a costar más de 80 euros llenar el depósito. Y, bueno, ahora estamos que me ha costado unos 70 euros".

Demanda y refino, claves del sobreprecio

más claves del precio del combustible Un experto revela la verdad sobre la gasolina: ¿es el combustible 'low cost' igual que el de las grandes marcas?

La principal razón por la que el diésel se resiste a bajar es la fuerte demanda, según explica la periodista Victoria Ballesteros. Este carburante no solo se usa en automoción, sino también en la industria y para las calefacciones en otros países europeos. En cambio, la gasolina presenta el comportamiento habitual de subir antes de los grandes desplazamientos y bajar a la vuelta, en lo que los expertos denominan una crisis de segunda ronda, donde el impacto llega a través de los productos ya refinados.

El experto de Tempos energía, Antonio Aceituno, aporta más claves, señalando que "Europa está sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados, que vienen de Asia". El mercado asiático ha reducido el suministro y, además, Europa cortó la importación de diésel desde Rusia como parte de las sanciones. Teniendo en cuenta que el 80% del carburante que se consume en España es diésel, el resultado es que su precio apenas se mueve o, como se teme, lo haga al alza.

Antonio Aceituno, experto energético

Alerta: el diésel por encima de los 2 euros

La situación de tensión actual podría llevar el coste del gasóleo a un nuevo nivel. "Nuestro bolsillo va a sufrir más y no va a haber rebaja del IVA que lo alivie", adelanta Ballesteros, haciéndose eco de las advertencias de los expertos si no se relaja el panorama internacional.

De hecho, el propio Antonio Aceituno lanza un aviso contundente sobre el futuro inmediato. "Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado y Asia sigue cautelosa y temerosa, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados. Van a superar los 2 euros por litro, está casi para allá", sentencia el experto. Una previsión que también comparten desde las propias gasolineras, que alertan de que cada vez les resulta más caro adquirir el producto.

El efecto dominó en la cesta de la compra

Este encarecimiento no solo afecta a los conductores particulares. Sectores como el campo, el transporte y la logística ya pidieron que las ayudas del Gobierno se focalizaran en ellos, pero si la escalada de precios continúa, "no va a haber ayuda que lo alivie", ha señalado la periodista.

EFE/ Eliseo Trigo Un camionero en A Coruña

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya explicó que este impacto se acaba trasladando a los precios finales en un efecto dominó. Es decir, si cuesta más producir y transportar los alimentos, como "los tomates que te compras en el supermercado", el consumidor final también "va a pagar más" por ellos.