León XIV se hace peregrino en la tierra de san Agustín

El viaje del Papa a África está dejando numerosos e importantes mensajes pero déjame que rescate una imagen que me ha parecido especialmente significativa, durante la primera parada de León XIV en Argel; la visita del Pontífice a Annaba, la antigua Hipona, cargada de una profunda densidad espiritual; un regreso al origen de una de las fuentes más fecundas del pensamiento cristiano. Allí donde san Agustín fue obispo, pastor y buscador incansable de la verdad, el Sucesor de Pedro, hijo espiritual de san Agustín, se ha hecho peregrino de la memoria y de la fe.

En este gesto emocionado se entrelazaban biografía y misión, vocación y servicio. Volver a Hipona no es mirar al pasado con nostalgia, sino reafirmar una herencia viva que sigue hablando al corazón del hombre contemporáneo.

Hipona nos recuerda que el cristianismo no es ajeno a África, que aquí floreció y sigue muy viva una Iglesia vigorosa, capaz de dialogar con la cultura, de afrontar las grandes preguntas del ser humano y de ofrecer una fe pensada y vivida.

La presencia del Papa ha sido un gesto de cercanía a una comunidad cristiana pequeña, muchas veces silenciosa, pero profundamente fiel. Una Iglesia llamada no al protagonismo, sino al testimonio humilde; no a imponerse, sino a ofrecer amistad, diálogo y servicio. En este contexto, la presencia de León XIV se ha convertido en signo de comunión y de esperanza para quienes viven su fe en minoría.

Volver a este lugar, como Sucesor de Pedro, es también una invitación para todos nosotros a volver a las fuentes, a lo esencial, a esa sed de Dios que san Agustín expresó como nadie. En tierra de grandes preguntas, León XIV nos ha recordado que el corazón humano sigue inquieto hasta que descansa en Dios. Y esa verdad, nacida en Hipona, sigue siendo 17 siglos después plenamente actual y universal.