Un experto revela el 'gran atajo' para perder el miedo a la inteligencia artificial: "No puede ser que la IA sea una barrera para la gente"

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas, pero un 69% de los españoles nunca la ha usado o no se siente capacitado para hacerlo, según un estudio de la OCU. Para cerrar esta brecha, el consultor y formador Lartaun de Azumendi ha presentado su libro 'Si llegas un poco tarde a la IA, este es tu gran atajo', una guía diseñada para desmitificar la tecnología y hacerla accesible para todos. Durante una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, Azumendi ha explicado cómo cualquier persona puede beneficiarse de la IA sin necesidad de conocimientos técnicos.

Azumendi recuerda que cada avance tecnológico, desde los ordenadores personales e Internet en los años 90 hasta los smartphones, ha requerido un periodo de adaptación y formación para una parte de la ciudadanía. "A mí siempre me da mucha rabia que eso suponga una barrera", ha afirmado, defendiendo la necesidad de asistir a quienes se quedan atrás. El experto considera que, al igual que se ofrecieron cursos para aprender a enviar un correo electrónico, ahora es el momento de guiar a la población en el uso de la IA para que nadie se quede excluido.

Un manual para perder el miedo

El libro de Azumendi nace con el objetivo de "acompañar y coger de la mano a esa gente" que siente aprensión o dudas ante la IA. Se trata de un manual práctico que busca quitar el miedo a la combinación de las palabras 'inteligencia' y 'artificial', que para el común de los mortales "resulta muy difícil", según el autor. La guía está pensada para cualquier perfil, "me da lo mismo que sea un fontanero de 23 años, que un arquitecto jubilado de 75", ha señalado Azumendi.

Cuanto más información le des sobre lo que quieres, el embudo es menor y el resultado es mucho mejor"

La clave para obtener buenos resultados de la inteligencia artificial es proporcionarle instrucciones detalladas y precisas. Azumendi subraya que, al contrario de lo que se podría pensar, la IA no "se aburre" con peticiones largas. "Cuanto más restrinjas la posibilidad de que cometa un error, cuanta más información le des sobre lo que quieres, el embudo es menor y el resultado es mucho mejor", ha explicado. El criterio del usuario es fundamental para guiar a la herramienta y evitar que dé un resultado erróneo.

Aplicaciones prácticas en el día a día

Para ilustrar su funcionamiento, el libro narra la experiencia de tres personajes ficticios: un arquitecto, una médica de atención primaria y una abogada. Uno de los ejemplos es el de una doctora sevillana que se enfrenta a un colapso en su centro de salud. En lugar de pedirle a la IA genéricamente "escríbeme un documento diciendo que no doy abasto", le proporciona datos concretos: su profesión, el problema, la ratio de pacientes, los tiempos de espera y la urgencia. El resultado es un borrador de informe "en un tono neutro y profesional" que luego ella puede revisar y corregir.

Nos viene bien lo profesional, nos viene bien para lo personal, y sobre todo, nos viene bien este manual para quitarle el miedo"

El libro también muestra cómo un arquitecto obtiene malos resultados al dar pocos datos a la IA, lo que demuestra la importancia de "enriquecer la petición con lo que importa", según Azumendi. Además de los usos profesionales, la guía explora aplicaciones personales, como el caso de la doctora, que en sus ratos libres utiliza la IA para aprender sobre cultura andalusí. "Nos viene bien lo profesional, nos viene bien para lo personal, y sobre todo, nos viene bien este manual para quitarle el miedo", ha sentenciado el autor.

Cómo empezar a usar la IA

Azumendi ha aclarado que la IA ya forma parte de nuestras vidas de forma invisible a través de las recomendaciones de Netflix, las rutas del GPS o los resúmenes en los buscadores de Internet. La diferencia es que ahora, con herramientas como ChatGPT, Gemini o Klot, los usuarios pueden interactuar directamente con ella. El experto recomienda empezar con las versiones gratuitas, que son "fantásticas" para el usuario medio, y que se pueden usar directamente desde el navegador web sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

El libro 'Si llegas tarde a la IA, este es tu gran atajo' está disponible de forma gratuita en formato eBook y PDF en la web del autor y también se puede adquirir en formato Kindle a través de Amazon. Azumendi ha adelantado que no descarta publicar una versión en papel en el futuro.