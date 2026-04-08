Tres meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis: "Ha sido una oscilación muy, muy bestia"

Tres meses antes del gran apagón Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis. Escucha la recreación de la conversación de COPE

Tres meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis. Según las conversaciones a las que ha tenido acceso la Cadena COPE entre una de las principales compañías eléctricas, el Centro de Control de Endesa en Barcelona, y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor conocía el 31 de enero, tres meses antes del apagón, que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en el sistema.

En esa fecha el sistema eléctrico español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas.

Durante una comunicación con el centro de mando de Red Eléctrica, una de estas empresas alertó de que los generadores de la planta nuclear de Ascó estuvieron al borde de la desconexión, advirtiendo de que un fallo de ese tipo habría supuesto una caída total de la energía.

"oscilación muy, muy bestia"

Los propios técnicos de Red Eléctrica definieron el incidente como algo "muy, muy bestia". "Ha sido una oscilación muy, muy bestia. Así que, no sé, tendrán que.... esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa".

"Hoy ha sido muy gordo. Lo habéis visto todos los distribuidores, como es normal. Pues esto se harán un informe o algo", añaden en la conversación desde REE.

Hoy ha sido muy gordo"

En Ascó, reconocían entonces desde el Centro de Control de Endesa de Barcelona, "han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos nos quedamos a cero".

"Tenemos un problemón con las tensiones, un problemón brutal, está todo super bajo. Tenéis que ayudarnos", responden en la conversación desde el Centro de Control de Endesa de Barcelona.

el el 7 de abril, nueva llamada

Días después, el 7 de abril , en otra llamada, en esta ocasión desde el Centro de Control de Endesa en Sevilla, se avisaba de una nueva incidencia. "Tenemos un problemón con las tensiones, tenemos un problemón brutal, está todo super bajo. Tenéis que ayudarnos".

Fragmento de la conversación del 07/04/2025 a las 12:34 horas. Llamada saliente CC EDRD SEVILLA hacia CC REE

"¿Y cuál es el problema?, ¿que hay poca demanda o mucha generación?, ¿cuál es el problema?", preguntan desde la sede de Sevilla, a lo que REE responde "los intercambios y poca generación que le da inercia al sistema".

Fragmento de la conversación del 07/04/2025 a las 12:34 horas. Llamada saliente CC EDRD SEVILLA hacia CC REE

El suministro eléctrico se interrumpía en toda la España en torno a las 12:30 horas del mediodía del lunes 28 de abril.