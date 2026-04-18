"No tendremos que cargar nunca más el móvil. El impulso eléctrico de las vibraciones del smartphone se convierte en su propio cargador"

El empresario e inversor Nicolás Luca de Tena, fundador de Billionhands, ha asegurado en una entrevista en el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, que la próxima gran innovación en el mundo de los móviles podría eliminar para siempre la necesidad de usar cargadores.

Según ha explicado, la tecnología que se investiga permitiría que el propio impulso eléctrico que genera una vibración o una llamada sirva para recargar la batería del dispositivo.

Luca de Tena ha calificado este avance como una de las disrupciones que cambiarán nuestra vida para bien en los próximos años.

"Parece que la siguiente innovación en el mundo de los móviles va a ser que el impulso eléctrico que recibe de tu móvil cuando tienes una vibración, cuando tienes una llamada, eso va a terminar siendo el cargador de tu móvil y no vas a tener que cargarlo nunca más", ha detallado el empresario. De esta forma, a mayor actividad en el teléfono, más carga de batería se conseguiría.

Nicolás Luca de Tena en los estudios de COPE

Billionhands, el buscador fiable

Durante la entrevista, ha presentado su proyecto Billionhands, una plataforma global que busca crear un estándar de confianza digital. El sistema utiliza una inteligencia artificial propia, llamada Bill, para crear rankings de negocios basados exclusivamente en la reputación real y los votos verificables de los usuarios. Para ello, ha levantado una base de datos con los 480 millones de negocios registrados en todo el mundo.

Billionhands, un buscador con ránkings reales

El objetivo es ofrecer una alternativa a las plataformas actuales donde, según ha explicado, puede existir un "conflicto de interés" que influya en las valoraciones. Para garantizar su imparcialidad, el sistema de Billionhands está certificado por uno de los cuatro grandes auditores a nivel mundial. "Nuestros rankings son 100% fiables y 0% manipulados, que es una innovación muy potente a nivel global, porque no conocemos nada parecido", ha afirmado.

Nuestros rankings son 100% fiables y 0% manipulados, que es una innovación muy potente a nivel global" Nicolás Luca de Tena Emprendedor

Además, la plataforma ha sido diseñada para no utilizar cookies, respetando la privacidad del usuario. En lugar de perseguir al usuario con publicidad basada en su historial, el sistema se basa en una "relación contextual", donde es el propio cliente quien busca la información que necesita de forma imparcial y no subjetiva.

Una oportunidad para pymes y autónomos

Otro de los pilares del proyecto, que ha contado con una inversión de 50 millones y un equipo de 38 personas, es su potencial para las pymes y autónomos. Luca de Tena ha señalado que estos colectivos a menudo tienen dificultades para anunciarse en las grandes plataformas digitales debido a su complejidad. Billionhands simplifica este proceso a "un par de clics".

Nosotros democratizamos mucho el acceso a la publicidad con una plataforma como, es mucho más fácil" Nicolás Luca de Tena Lidera Billionhands

"Nosotros democratizamos mucho el acceso a la publicidad con una plataforma como, es mucho más fácil", ha subrayado, destacando que su herramienta ofrece una oportunidad real para que los pequeños negocios puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas.

Otras disrupciones en el horizonte

Más allá de su proyecto, Luca de Tena ha apuntado a otras tecnologías disruptivas, como las aplicaciones que actúan como un "compañero virtual" para personas que viven solas. Aunque ha reconocido que la idea de compartir intimidad con una máquina es "un poco tenebrosa", también ha destacado que puede ser una "ayuda impresionante" para combatir la soledad.

Finalmente, el empresario ha reflexionado sobre el ritmo vertiginoso de la innovación, extrapolando una famosa frase del mundo de internet a la nueva era: "Cada día es el primer día de la historia de la inteligencia artificial", concluyendo que todo lo que hoy parece fascinante, mañana puede quedarse atrás.