"El precio que tendrá que pagar cada español por la deuda del apagón es el equivalente a un café, unos céntimos; aún quedan más de 25 millones de euros pendientes"

En el programa 'Herrera en COPE', el analista Jorge Bustos ha abordado junto a Victoria Ballesteros, redactora de Economía de COPE, el coste del gran apagón que paralizó España y Portugal. La factura total, que podría alcanzar los 50 millones de euros, será repartida entre todos los consumidores. Sin embargo, como ha explicado Ballesteros, el impacto individual será mínimo, ya que el precio a pagar por cada español equivale a "menos de lo que vale un café", suponiendo "un recargo de unos céntimos mensuales en la factura".

El coste total de recuperar el sistema tras el incidente se movió en una horquilla de entre 34 y 50 millones de euros, incluyendo la ayuda que llegó desde Francia. La principal incertidumbre, según Ballesteros, es que "todavía no sabemos cuánto nos ayudó Francia y cuánto le tenemos que pagar por la electricidad que nos envió". La cantidad pendiente de pago se sitúa actualmente entre 25 y 42 millones de euros, que se abonará a escote entre todos los consumidores.

Un consumidor pequeño no lo va a notar en el recibo" Victoria Ballesteros Experta económica

Una factura sin culpable

El motivo por el que todos los consumidores deben asumir el coste es el propio funcionamiento del sistema eléctrico español, donde todos los gastos se reparten en la factura. A esto se suma que no hay un responsable claro sobre el papel, ya que ni el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni el esperado informe europeo señalan culpables. Victoria Ballesteros lo ha comparado con una comunidad de vecinos: "Te aparece un grafiti en el portal, ¿y quién ha sido el graciosillo? Pues no lo sabemos, pero hay que quitarlo (...) y eso ¿quién lo paga? Pues entre todos los vecinos".

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Un apagón "evitable", según la CNMC

A pesar de no señalar responsables, el informe de la CNMC sí es contundente al afirmar que el apagón fue evitable. Hubo "avisos en los días previos" con oscilaciones de tensión a los que "el sistema no reaccionó a tiempo para frenarlas". Según ha explicado el experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid, Diego Rodríguez, el sistema contaba con los recursos necesarios para impedir el colapso. "El informe es bastante claro al señalar que el sistema eléctrico disponía, en el momento del incidente, de herramienta, señala normativas y regulatorias, y de mecanismo para garantizar el suministro", ha afirmado Rodríguez.

Para evitar que un incidente así vuelva a ocurrir, la CNMC y otros expertos proponen una serie de medidas. Entre ellas se incluyen reforzar los mecanismos de control de la tensión, mejorar la visibilidad del sistema en tiempo real y definir mejor las responsabilidades entre operadores y empresas. El organismo también pone el foco en que el apagón afectó a otros sectores como el transporte o las telecomunicaciones, por lo que también se necesitan protocolos en esas áreas.

Red saturada y el reto renovable

Uno de los puntos clave que ha destapado la crisis es que España no está preparada para el peso creciente de las energías renovables. Ballesteros ha señalado que estas fuentes, al ser más variables, "necesitan el contrapeso con el carbón, el gas, la nuclear o, por ejemplo, la hidráulica". Es una lección, ha añadido, que se tuvo que aprender "por la fuerza".

Europa Press Una mujer con una radio en pleno apagón

Este reto se suma a la saturación de la red eléctrica, con más del 86% de su capacidad ocupada. Esta situación, que Ballesteros ha descrito como "estar en un atasco en una carretera sin arcén", frena la conexión de nuevos proyectos industriales, desarrollos de viviendas, cargadores de vehículos eléctricos o más instalaciones de autoconsumo, ya que de nada sirve producir energía si no se puede transportar.