Rubén del Campo, portavoz de AEMET: "Va a ser un fin de semana más propio de junio que de mediados de abril, en Sevilla este sábado habrá 33 grados"

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha confirmado la llegada de un episodio de calor más propio del verano que de la primavera. En una intervención en el programa 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz, el experto ha señalado que este fin de semana estará marcado por temperaturas veraniegas que coincidirán con la celebración de la final de la Copa del Rey en Sevilla.

Va a ser un fin de semana más propio de junio que de mediados de abril"

En la capital andaluza, donde se disputa el partido, se esperan 33 grados este sábado, aunque a la hora del encuentro los termómetros marcarán unos 28 o 29 grados. Del Campo ha calificado la situación como "un fin de semana más propio de junio que de mediados de abril", añadiendo que este calor vendrá "aderezado con tormentas" que podrían ser intensas en zonas de montaña.

EFE Los termómetros marcan 25 grados en Logroño

Un calor anómalo y duradero

Aunque los vaivenes de temperatura son habituales en primavera, el portavoz de la AEMET ha aclarado que la persistencia de este episodio no es tan común. "Lo que ya no va a ser tan normal es este calor porque va a ser duradero", ha explicado. Se prevé que las altas temperaturas, que ya superaron los 30 grados el viernes, se mantengan hasta el miércoles o jueves de la semana que viene, un fenómeno que se ha registrado con más frecuencia en los últimos años.

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo"

Ante la duda sobre si es momento de hacer el cambio de armario, Del Campo ha recomendado prudencia, recordando el sabio refranero español: "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Ha aconsejado tener a mano una chaqueta, ya que "todavía por las noches refresca y a primeras horas de la mañana", y ha asegurado que todavía llegarán días más frescos antes del verano.

Sevilla, epicentro de la fiesta y el calor

Sevilla se ha convertido este fin de semana en el epicentro del fútbol nacional con la celebración de la final de la Copa del Rey, que enfrenta al Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La ciudad ha comenzado a recibir a más de 70.000 aficionados de ambos equipos, llenando las calles de camisetas rojas y azules y disfrutando de las actividades organizadas por la Federación en lugares como la Plaza de la Encarnación.

EFE Los entrenadores del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone (2i), y de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (2d), y los capitanes de los conjuntos, respectivamente 'Koke' Resurrección (i), y Mikel Oyarzabal, posan este viernes junto al trofeo de la Copa del Rey durante la víspera de la final de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja de la capital hispalense

El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, por lo que se ha desplegado un impresionante dispositivo de seguridad con más de 2.500 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Además, la expectación es tal que la asociación de hoteleros de la ciudad ha confirmado un "lleno técnico" para el fin de semana.

Esta final repite la de 1987, que en aquella ocasión ganó la Real Sociedad en la tanda de penaltis. El ambiente festivo se vive en toda la ciudad, a pesar del desorbitado precio de las entradas, que no ha impedido que miles de aficionados se desplacen para apoyar a sus equipos.