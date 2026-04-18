Luis Miguel, agricultor: "Antes la conocíamos como una zona muy productora y ya no produce tomate; Canarias ya no exporta, el tomate canario ya no existe"

La crisis de costes está golpeando con dureza al campo español, afectando a todas las hortalizas, pero con especial virulencia al tomate. Así lo explicó hace unos días Luis Miguel Fernández, agricultor y miembro de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), en 'Herrera en COPE'. La principal inquietud del sector es que "esta escalada de la estructura de los costes de producción que estamos teniendo encarezca tanto el producto que pueda hacer que la demanda decaiga".

Una tormenta perfecta de costes

Aunque el contexto de la guerra ha acelerado la subida de precios de los combustibles, el verdadero problema para los agricultores es estructural. "Uno de los costes más importantes que tiene la producción de fruta y hortaliza es el coste laboral", señaló Fernández. En este aspecto, destacó la "mucha desventaja" de España frente a sus competidores directos debido a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional.

El agricultor detalló la enorme brecha existente con Marruecos, principal competidor. Mientras en España el salario mínimo se sitúa en "11,5 euros brutos la hora", en el país africano "la hora laboral está en torno a un euro". Esta diferencia supone que "estamos hablando de más de 10 veces el coste laboral en España para producir tomate". Si a esto se suma el resto de costes, el resultado es que "vamos saliendo perdiendo claramente el producto nacional".

EFE Un agricultor prepara la tierra para la siembra del cereal en La Rioja, imagen de archivo

El ocaso del tomate español

Esta situación ya está teniendo consecuencias devastadoras en el mapa productivo de España. Fernández advirtió que Europa ya necesita completar la oferta de tomate con producto de fuera porque la producción local es insuficiente. "Canarias, que siempre la hemos conocido como una zona muy productora, incluso el famoso tomate canario ya no existe, ya no se está exportando, no se está produciendo, no se ve rentable", sentenció.

El famoso tomate canario ya no existe, ya no se está exportando, no se está produciendo"" Luis Miguel Fernández Agricultor y miembro de COEXPHAL

El fenómeno no se limita a las islas. Según explicó el miembro de COEXPHAL, la producción de tomate en Murcia está desapareciendo y en Almería, la que fuera "la primera hortaliza de la huerta", ha caído ya a la tercera posición. La falta de rentabilidad está expulsando a los agricultores de un cultivo emblemático para el país.

CONSEJERÍA CANARIA DE AGRICULTURA Tomate canario, imagen de archivo

La soberanía alimentaria, en riesgo

La advertencia final de Luis Miguel Fernández es clara: la desprotección del producto europeo frente a la competencia exterior abre la puerta a un escenario preocupante. "La falta de protección hacia el producto español y europeo está haciendo que pueda ser más atractivo el producto de terceros países", afirmó.

La consecuencia directa es un riesgo real de "que tengamos que depender de la alimentación de estos terceros países, algo que es muy preocupante en esta situación de geopolítica e inestabilidad constante que estamos viviendo".