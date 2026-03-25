Alfredo García, operador nuclear: "Los audios del día del apagón son muy claros; mi tesis es que Red Eléctrica no hizo una buena previsión el día anterior"

Las conversaciones entre los operadores del sistema eléctrico y Red Eléctrica, que tuvieron lugar horas antes del apagón masivo del 28 de abril de 2025, han salido a la luz. Los audios, que llegaron a la Comisión de Investigación del Senado el pasado lunes, revelan las advertencias sobre la inestabilidad de la red debido a la producción de energía solar fotovoltaica.

Tres horas antes del fallo generalizado, los técnicos comenzaron a detectar problemas y a comunicarlos. "En una hora, ya llevamos 5 o 6", se escucha en una de las grabaciones, donde se apunta directamente a la energía solar como causa de las alteraciones. "Es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada", explicaba un operador, evidenciando que las medidas correctoras no estaban funcionando.

La situación generó una gran preocupación entre los trabajadores, quienes temían que las oscilaciones pudieran desconectar las plantas. "Así nos puede disparar las plantas", alertaba uno de ellos, mientras otro señalaba la imposibilidad de controlar los vaivenes de tensión: "No nos da tiempo a regular". La falta de energía de respaldo, como la nuclear o los ciclos combinados de gas, agravó la fragilidad del sistema.

Europa Press Una mujer con una radio en pleno apagón

La fragilidad del sistema

Alfredo García, operador nuclear, ha analizado estas comunicaciones en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. García sostiene que los mensajes "son muy claros porque indican cómo se estaba operando el sistema, en una situación muy frágil, muy inestable". Según el experto, estas fluctuaciones en la red son cada vez más habituales.

García ha explicado que mientras a principios de siglo las alteraciones "pasaban 2, 3 veces al año", ahora se producen constantemente. "En esta década de 2020 pasa cada semana, esas alteraciones en la red son muy frecuentes por esa variabilidad que tienen las renovables". El operador subraya que esto no es culpa de esta tecnología, sino que representa "un reto" para la gestión de la red eléctrica.

Un fallo de previsión

Cuestionado sobre si el apagón se podría haber evitado, Alfredo García es tajante. En su opinión, "Red Eléctrica no hizo una buena previsión el día anterior de los grupos que tenían que estar conectados en ese momento". Al permitir la parada de varios reactores nucleares y la reducción de potencia en otros, el sistema quedó sin suficiente potencia firme para garantizar el suministro.

¿Es realmente posible un nuevo apagón general?

Según el experto, Red Eléctrica tiene la potestad de autorizar o denegar estas paradas para asegurar la estabilidad. "Permitió que pararan 2 reactores nucleares, otros 2 se fueran al 70 %, es decir, teníamos prácticamente la mitad de la potencia nuclear acoplada en ese momento en la red y además muy pocos ciclos culminados", ha detallado García. La gestión previa, y no la de los momentos justo antes del colapso, fue "muy poco conservadora".

La prueba, según el operador nuclear, es el cambio de estrategia de Red Eléctrica desde el apagón. "Estamos metiendo más potencia firme que antes del apagón. Eso es un claro mensaje de que antes no se estaba haciendo bien". Este refuerzo, que supone un coste extra de cerca de 1.000 millones de euros en la factura eléctrica en lo que va de año, demuestra que la planificación anterior fue insuficiente.