10 meses después del apagón, el sistema eléctrico español vuelve a entrar en emergencia: "Otra vez se han vuelto a equivocar desde Red Eléctrica"

El sistema eléctrico español ha vuelto a entrar en estado de emergencia este martes, apenas diez meses después del último gran apagón. A primera hora de la mañana, sobre las 8:00, Red Eléctrica ha tenido que activar el mecanismo de seguridad y realizar un llamamiento a la gran industria para que detuviera su producción. La situación ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, quien ha desgranado las claves del incidente junto a Ángel Expósito.

Las claves del desequilibrio energético

Según ha explicado la experta, el desajuste se ha producido por la confluencia de dos factores. Por un lado, Portugal ha demandado menos energía de la prevista, afectando el equilibrio de la interconexión eléctrica que mantiene con España. Este hecho, por sí solo, ya supone una alteración en la planificación diaria del sistema.

Al mismo tiempo, la borrasca Kristin que ha afectado a la península ha provocado que numerosos parques eólicos dejen de funcionar, resultando en una caída de hasta 5.000 kilovatios en la producción de energía eólica. Este desplome inesperado en la generación renovable ha sido el detonante final que ha desequilibrado por completo el sistema eléctrico.

Un "error de cálculo" con consecuencias

García de la Granja ha señalado directamente a un fallo en la planificación del operador. "Otra vez se han vuelto a equivocar desde Red Eléctrica, cuando han planteado cómo tenía que ser el pool eléctrico en un día", ha afirmado la economista. Este tipo de imprevistos pone de manifiesto la complejidad de gestionar un sistema con alta penetración de renovables y la necesidad de contar con un respaldo firme, una cuestión que genera debate sobre el potencial de generación energética en España como ya señaló Elon Musk.

La consecuencia más inmediata ha sido la orden de paro para las 80 fábricas más grandes del país. Esta medida, aunque ha permitido solventar la incidencia con rapidez, genera graves perjuicios. Tal como ha descrito la experta, supone una notable "pérdida de dinero, de competitividad y de seriedad del país", problemas que se suman a la preocupación general por el incremento en la factura de la luz que afecta a millones de consumidores.