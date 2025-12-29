"En España, con un puesto de trabajo, cobrando 1.600 o 1.800 euros, no llegan a fin de mes, por eso 600.000 personas están pluriempleadas"

La economía española presenta cifras de crecimiento envidiables en Europa y un Ibex en máximos históricos, pero la realidad de las familias sigue siendo de "supervivencia diaria". Así se ha analizado esta tarde en 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz (en una edición presentada hoy por Israel Remuiñán), donde el periodista económico de ABC y experto del programa, José María Camarero, ha desgranado los desafíos que esperan a los consumidores en 2026.

¿Hipoteca o nueva compra? Las claves de Camarero para encarar el año

Si tienes una hipoteca variable, 2026 se perfila como un año de estabilidad tras la tormenta de tipos de los últimos años. El experto de La Tarde sitúa el Euríbor en un rango moderado del 2,2% al 2,3%. La estrategia ganadora para estos propietarios es clara: aprovechar las ventajas fiscales antes de que acabe el año si el contrato es previo a 2013.

No obstante, el optimismo se frena en seco para los nuevos compradores. La entrada de inversores extranjeros y la demanda creciente frente a la falta de ladrillo disponible mantendrán los precios en una escalada constante.

El drama del alquiler: tres años de una ley insuficiente

El diagnóstico sobre el mercado del arrendamiento es el más duro. En mayo de 2026 se cumplirán tres años de la actual Ley de Vivienda y, según Camarero, "prácticamente nada ha cambiado, casi todo ha empeorado".

El experto señala que el alquiler seguirá siendo el principal "agujero negro" de las economías domésticas, especialmente para los jóvenes y trabajadores con salarios que apenas cubren el coste de un techo.

Cesta de la compra e inflación

A pesar de que los datos oficiales dicen que la inflación se modera, el ciudadano no lo nota al pasar por caja. Camarero explica que los alimentos arrastran costes de producción (piensos, fertilizantes y energía) desde 2022 que no han bajado. A esto se suma la meteorología adversa y los conflictos internacionales.

La realidad laboral también pesa: con 600.000 personas pluriempleadas en España, tener un trabajo ya no garantiza llegar a fin de mes. Una de cada cinco familias españolas admite dificultades financieras severas para cubrir sus necesidades básicas.

Impuestos silenciosos y el poder de la negociación

De cara a 2026, los ciudadanos notarán un incremento en las cotizaciones (unos 40 euros anuales de media) y lo que Camarero denomina el "impuesto silencioso": al no actualizarse el IRPF al ritmo de la inflación (deflactación), el contribuyente acaba pagando proporcionalmente más, siendo en la práctica "un poquito más pobre".

Sin embargo, el experto de COPE lanza un mensaje de optimismo basado en la acción individual: revisar y negociar.