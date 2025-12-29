¿40 años, trabajo fijo y compartiendo piso? El nuevo retrato del alquiler que ya se nota en Alicante

Compartir piso ya no es una opción, es una obligación para muchos

Compartir piso ya no es una etapa pasajera ni una solución puntual. En 2025 se ha convertido, para miles de personas, en la única salida posible ante una crisis del alquiler que no deja de agravarse.

La oferta de habitaciones en alquiler se ha disparado hasta un 50% de media en lo que va de año, según datos del portal pisos.com. Un crecimiento que ha llegado a ser incluso explosivo en los meses de verano, con incrementos históricos del 126% en julio y del 195% en agosto.

La razón es clara: cada vez más propietarios optan por reconvertir pisos familiares en viviendas compartidas porque no encuentran inquilinos capaces de asumir alquileres completos que, en muchas ciudades, superan ya los 1.200 euros mensuales.

Estamos ante un cambio estructural del mercado del alquiler. Los pisos compartidos ya no responden solo a una demanda juvenil, sino a una realidad mucho más amplia.

Hoy comparten vivienda personas de entre 35 y 50 años con empleo estable, familias monoparentales e incluso jubilados. Un perfil que hasta hace poco quedaba fuera de este tipo de alquiler. Cuando un profesional de 40 años necesita compartir piso para poder vivir, el mercado está fallando.

El verano de 2025 ha marcado un antes y un después. Muchos propietarios, incapaces de alquilar sus viviendas completas, han apostado por dividirlas en habitaciones para garantizar ingresos. Y lo preocupante es que, tras ese pico estival, la tendencia no ha remitido. Septiembre, octubre y noviembre han mantenido subidas constantes, confirmando que no se trata de algo puntual.

Los expertos coinciden: compartir vivienda puede ser una elección para algunos, pero se ha convertido en una obligación para muchos. Y el mensaje es claro: sin soluciones urgentes que devuelvan la accesibilidad al alquiler, este nuevo modelo ha llegado para quedarse.