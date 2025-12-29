José María Camarero, experto económico, sobre las hipotecas en 2026: "Los tipos de interés subieron rápidamente como nunca en 2022 y 2023, pero ahora mismo no, está tranquilo"

Mientras las cifras macroeconómicas y el Gobierno hablan de una economía española que "resiste" y es "ejemplo en Europa", muchos ciudadanos se hacen una pregunta más doméstica: "¿va bien tu bolsillo?". Para analizar qué le espera al ciudadano de a pie en 2026, el programa 'La Tarde' de COPE, con Israel Remuiñán, ha contado en su sección 'Economía de Bolsillo' con el periodista y experto económico José María Camarero, quien ha desgranado los desafíos en vivienda, precios y empleo.

Hipotecas y vivienda: ¿un respiro para los propietarios?

Para quienes ya tienen una hipoteca, Camarero envía un mensaje de calma. Si no hay sobresaltos inesperados, no se prevén "grandes acontecimientos" en 2026, ya que el Euríbor se ha estabilizado. "Los tipos de interés subieron rápidamente como nunca en 2022 y 2023, pero ahora mismo no, está tranquilo", explica el experto, señalando que el indicador se mueve en una tendencia moderada en torno al 2,2-2,3%.

Sobre la conveniencia de amortizar deuda, Camarero lo tiene claro: quienes tengan una hipoteca firmada antes del 1 de enero del 2013 deben hacerlo para aprovechar la desgravación en el IRPF. Para el resto, recomienda "quitarse deuda de encima", preferiblemente reduciendo plazo antes que cuota, salvo que se encuentre una inversión con una rentabilidad garantizada superior al coste del préstamo hipotecario.

La situación es muy distinta para quienes buscan comprar casa. El mercado de la vivienda no cambiará "de un día para otro", advierte el experto. La fortísima demanda por parte de españoles, inmigrantes e inversores extranjeros choca con una oferta escasa, lo que inevitablemente empuja los precios al alza. Esta situación genera una especulación en los precios que, según los expertos, podría continuar en los próximos meses.

El alquiler y la cesta de la compra, los grandes agujeros negros

El alquiler se consolida como el "gran agujero negro" del bolsillo de los españoles. Lejos de solucionarse, el problema se agrava mes a mes con subidas de precios a una "velocidad tremenda". Camarero recuerda que en mayo de 2026 se cumplirán tres años de la ley de vivienda y los registros indican que "casi todo ha empeorado", con un incremento constante de precios o una reducción de la oferta tradicional. Una realidad que para muchos supone un obstáculo para su emancipación, un concepto que va más allá de tener o no una vivienda en propiedad.

Respecto a la cesta de la compra, aunque la inflación general se modera, los alimentos no dan tregua. El experto lo atribuye a que los productores siguen arrastrando la subida de costes de materias primas como piensos y fertilizantes. A esto se suman los conflictos internacionales, la regulación y la meteorología, factores que, como se ha visto con el aceite, tensionan los precios de productos básicos.

Empleo, impuestos y ahorro en el hogar

En el ámbito laboral, España se enfrenta a la paradoja de crear empleo pero tener cada vez más "trabajadores pobres". Camarero aporta cifras que lo demuestran: hay más de 3 millones de personas con trabajo a tiempo parcial de forma no deseada y 600.000 pluriempleados que necesitan un segundo trabajo para subsistir. Esta dinámica convierte la idea de comprar una casa para vivir en un objetivo aún más lejano para muchos.

La realidad, según el experto, es que "con un puesto de trabajo, cobrando 1.600 o 1.800 euros, no llegan a fin de mes". El salario medio de 1.800 euros, según el INE, es insuficiente para una de cada cinco familias en España, que no logra cubrir sus gastos mensuales.

En cuanto a los impuestos, el 2026 llega con una cuota adicional en las cotizaciones de unos 40 euros más al año. Además, Camarero alerta sobre el "impuesto silencioso" del IRPF: al no deflactar la tarifa para ajustarla a la inflación, los contribuyentes pagan proporcionalmente más, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo.

Finalmente, el economista subraya que el ahorro en las facturas del hogar (luz, gas, móvil, seguros) está "en nuestras manos". Recomienda revisar los contratos y recibos al menos una vez al año, mensualizar los pagos siempre que sea posible y, sobre todo, negociar con las compañías. "Ahí empieza nuestro poder, que es mucho más del que nos creemos", concluye.