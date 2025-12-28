Pascual Ariño, experto inmobiliario: “Si te compras en una casa para vivir tú se transforma en un pasivo, lo que tienes que hacer es comprar casas y las alquilas a 700 euros mensuales”

Un cartel anuncia que se alquila un piso en un edificio de viviendas

El diagnóstico parece claro: en España no se están construyendo viviendas al ritmo que el país necesita. Hablamos de un déficit de 700.000 casas, según datos del Banco de España.

En los últimos 3 años han entrado en nuestro país 1.600.000 personas. España ha crecido en población más que ningún otro país europeo en este tiempo, y el problema directamente es que no hay casas para todos.

Un año después de que Pedro Sánchez anunciase la creación de una empresa pública de vivienda, el gobierno ha dado ahora un primer paso, eso sí, después de años de incumplimientos con la promesa de crear hasta 184.000 viviendas públicas que no se han hecho todavía.

Viviendas en construcción

El Consejo de Ministros creaba 'Casa 47', una empresa pública que pretende levantar un gran parque público de inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles. 47, porque ese es el artículo de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, y aunque parece una buena noticia para asegurarnos el acceso a la vivienda, no es oro todo lo que reluce, y tendremos que esperar para ver si se trata de una promesa cumplida o no.

Sea como sea, es un proyecto ambicioso que, en principio, resolverá parte de la crisis de la vivienda, pues se solventará, en parte, esa falta de oferta.

Sin embargo, si tienes la enorme fortuna de encontrar un piso para comprar, sabrás que tienes que aferrarte a una hipoteca y que, para ello, debes informarte bien.

Comprar una casa para no vivir en ella

El acceso a la vivienda, no vamos a mentir, se presenta bastante crudo. No es para menos, porque ahorrar para tener la entrada es bastante complicado e imposible de realizar. Para comprarte una casa medio decente, es posible que tengas que ahorrar unos 60 o 70.000 euros.

Luego, por supuesto, te queda una hipoteca de al menos 30 años, y eso, de alguna manera, te ata. Así pues, uno se pregunta qué hipoteca saldría mejor y cómo podemos acertar con la compra de una vivienda.

Y todo lo que a lo mejor creías que era lo mejor, se te da la vuelta en cuestión de segundos. Es, al menos, en lo que incide Pascual Ariño, un joven experto inmobiliario. Él explicaba que sí, hay que comprarse una casa, pero que sea una casa para invertir.

“Mucha gente se compra una casa y la paga durante 30 años, y lo hacen porque piensan que es una inversión y que se van a ahorrar el dinero del alquiler. Lo que tienes que hacer es invertir en otras casas” comenzaba diciendo.

Cargando…

Y esto, sin duda, se antoja complicado. Por eso, aboga por comprar casas que son más pequeñas y más rentables. “Si te compras en una casa para vivir tú se transforma en un pasivo, te gastas todo el dinero que tienes y segundo porque vas a ser para el banco menos solvente, porque tienes una deuda” explicaba.

“Lo que tienes que hacer es comprar casas que te cuesten menos de 100.000 euros, y las puedas alquilar como vivienda habitual a 700 euros mensuales. Si haces alquiler de habitaciones por 1.400 o 1.500, con una o dos casas vas a ganar más que la mayoría de la gente trabajando” expresaba.

Lo que debes saber antes de pedir la hipoteca

Cuando decides comprar una vivienda, entras en un mundo que, hasta entonces, era totalmente ajeno y que tiene demasiadas aristas. No es para menos, porque tienes que hacer un sinfín de gestiones burocráticas que no sabes ni por dónde empezar.

Lo primero, es pedir una hipoteca (a no ser que puedas comprar la casa a tocateja, lo cual es bastante improbable). Y aquí, te encontrarás con que hay muchas y de tipos variados. Por eso, es fundamental informarte con bastante antelación.

Europa Press Documentación para la firma de una hipoteca

Montse Cespedosa es experta inmobiliaria y en hipotecas, y a través de sus redes sociales da multitud de consejos a aquellos que quieran comprar o alquilar una vivienda, especialmente en una situación tan complicada para el acceso a la vivienda en nuestro país.

“Cuando tramitas una hipoteca por encima del 80% del valor de compra, lo que muchas veces no te explican es que puedes quedar atrapado en esa hipoteca por años, sin poder mejorar las condiciones. Por ello es muy importante hacer desde el principio muy bien la operación más importante de tu vida e invertir en un buen asesoramiento” comenzaba diciendo.

Así pues, recordaba a todos que no vas a poder cambiar la hipoteca de banco, a no ser que sea una “hipoteca madura, que tenga mínimo unos 3 años de antigüedad” decía.