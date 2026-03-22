Caterina, panadera y emprendedora: "Tenemos 4 tiendas, 19 empleados y una producción diaria de hasta 500 hogazas con una inversión de 40.000 euros"

Pagar más del triple por una hogaza de pan puede parecer una locura, pero para Gus y Caterina, fundadores de la panadería mallorquina Uco, es el precio justo por un producto que reivindica la tradición. Sus panes, que parten de los 6 euros y pueden alcanzar los 10, esconden un proceso de elaboración de más de 24 horas de fermentación que choca frontalmente con las barras industriales. Pero, ¿es realmente tan caro el pan artesanal en comparación con el del supermercado?

El secreto no está en la harina, sino en el tiempo

La principal diferencia, explican, no está en el precio, sino en el proceso. "Es el pan como se hacía antes, un pan fermentado naturalmente", detalla Gus. Mientras un pan industrial puede estar listo en pocas horas gracias a levaduras químicas, su método requiere hasta 30 horas desde que se prepara la masa madre, que en su caso cuidan y refrescan desde hace cinco años. Esta paciencia se traduce en beneficios claros para el consumidor.

Las ventajas principales son tres: la digestibilidad, el sabor y la durabilidad. "La primera, yo diré, que es la digestibilidad del pan, eso tenemos por testigos diarios de clientes, el pan te sienta bien", afirma Gus. Además, la fermentación lenta aporta matices de sabor más complejos y la acidez natural del pan hace que dure mucho más tiempo en casa sin que aparezca moho.

¿Por qué es más caro (o no) el pan gourmet?

Cuando un cliente entra en la tienda, lo primero que ve es el precio, una de las grandes batallas del negocio. Sin embargo, Caterina asegura que casi nunca se lo han cuestionado porque su misión es comunicar el valor del producto. "Siempre doy la comparación de dos cervezas, hoy en día te salen prácticamente por 6 euros en un bar, un kilo de pan de masa madre con harinas integrales hechas en Mallorca, que te dura una semana, te cuesta lo mismo", argumenta.

Así Funciona el Negocio del Pan Gourmet

Sorprendería lo caro que es el pan industrializado"

Caterina es contundente al respecto y anima a mirar más allá de la etiqueta del supermercado. "Sorprendería lo caro que es el pan industrializado", señala. Un recorrido por una gran superficie lo confirma: aunque la barra básica de pan de pueblo cueste unos 2 euros el kilo, otros panes como el de espelta se vende a 5 euros/kg o el de centeno a 11 euros/kg, precios que se acercan, y a veces superan, a los de Uco.

La fundadora también busca desmontar los mitos que rodean a este alimento. "Una de las grandes mentiras que ocurren hoy en día es subirse a la moda de la masa madre engañando al consumidor", critica, diferenciando entre "hacer pan con masa madre y hacer pan de masa madre". Para ella, la clave está en los procesos y la calidad de los ingredientes, no en demonizar un pilar de la dieta mediterránea.

De un experimento casero a un negocio de éxito

Lo que empezó como un experimento casero de dos abogados, Gus y Caterina, se ha convertido en una empresa con cuatro tiendas, 19 empleados y una producción diaria de hasta 500 hogazas. Invirtieron apenas 40.000 euros para abrir su primer local, y gracias a una estrategia de crecimiento basada en "dar pasos sobre seguro", han logrado recuperar la inversión de cada nueva tienda en menos de un año.

Así Funciona el Negocio del Pan Gourmet

El modelo se basa en la venta directa al cliente y un branding muy cuidado, concibiendo la panadería como una experiencia. Aunque sirven a más de 35 hoteles y cafeterías, su prioridad sigue siendo el cliente de barrio. Por ello, a pesar de las ofertas, rechazan franquiciar para no perder su esencia y calidad artesanal. "Lo más difícil de un negocio, aparte de trabajar bien tus márgenes, es crecer a nivel equipo", confiesa Caterina.

Para los fundadores, el futuro del sector pasa por una tendencia de consumo consciente, donde el cliente demanda información y transparencia. "El cliente quiere saber qué es lo que está comiendo", concluye Gus. Su apuesta es clara: un producto de calidad, con raíces locales y una historia que, como su pan, fermenta con paciencia y pasión.