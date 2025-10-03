Andrés Góngora, agricultor experto en tomates: "Cada vez hay más de Marruecos, si aquí se cobra una jornada laboral a 90 euros, allí son ocho"

Victoria Ballesteros analiza cómo el acuerdo agrícola UE-Marruecos pone contra las cuerdas al campo español con Andrés Góngora, de COAG

La competencia de Marruecos, con salarios más bajos y normativas fitosanitarias y medioambientales menos estrictas, está llevando a los agricultores españoles a una situación límite. En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Victoria Ballesteros ha conversado con Andrés Góngora, agricultor de COAG y productor de tomates, quien ha analizado un problema que se está notando especialmente en el cultivo del tomate cherry por su alta demanda de mano de obra.

La brecha de los costes laborales

Góngora ha explicado la abismal diferencia de costes entre ambos países. Mientras que en Marruecos los productos llegan a los supermercados a precios imbatibles, en España los agricultores no pueden competir. La clave está, según denuncia, en los salarios: "Ten en cuenta que el coste laboral en España se sitúa aproximadamente en unos 90 euros por jornada de trabajo, por 8 horas, cuando el coste laboral en Marruecos por una jornada de trabajo son 8 euros".

Alamy Stock Photo Un agricultor cuida una tomatera en un huerto de Mas Terricabras (Osona, Barcelona)

Abandono de cultivos y aumento de importaciones

Esta situación provoca que los cultivos que más empleo generan "tiendan a abandonarse", advierte el productor. La consecuencia directa es un alarmante aumento de las importaciones de tomate marroquí. Según los datos, en el primer semestre de 2025, estas importaciones crecieron más de un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, una cifra que evidencia la magnitud del desafío.

Alamy Stock Photo Tomate con pollo cocido en un Tajine de Marruecos

El problema que afronta el sector del tomate no es un caso aislado en la agricultura española. La situación es compartida por otros cultivos, como es el caso de la cereza, donde Cáceres ha alertado de que una bajada en las ventas será devastadora para la zona.

Mientras los agricultores españoles se enfrentan a esta difícil competencia, el sector sigue mirando hacia adelante. La búsqueda de soluciones pasa por la innovación, explorando desde inventos revolucionarios para el campo hasta la aplicación de nueva tecnología con IA para optimizar las cosechas y tratar de mantenerse a flote.